El actor mexicano externó su postura con relación a los actores o cantantes que han denunciado diversos tipos de abusos a manos de productores o gente de poder en el medio artístico.

Sin embargo, sorprendió al revelar en entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’ que él también ha sufrido este tipo de situaciones en su carrera profesional.

“Incontables ocasiones ¿no?, o sea, ¡claro!, pero yo no digo que en el ambiente artístico o el mundo del entretenimiento es el que está expuesto a esto, o sea, existe en hospitales, bancos, industrias, fábricas, donde las mujeres, o los jóvenes, o los hombres, son carnada para otras personas que se dedican a hostigar y abusar de los demás, no es algo exclusivo de nosotros”, explicó el intérprete.

De la misma manera, destacó que sus compañeros no hablaron antes del tema porque no se sentían seguros para hacerlo. “La apertura que hay para todo tipo de temas hace que muchos compañeros y compañeras se hayan atrevido a hablar de cosas que vivieron en el pasado, de abusos que vivieron en el pasado y que en ese pasado no era tan cómodo decirlo”.

Y sin referirse a nadie en específico, Eduardo consideró que los encargados de cometer cualquier tipo de abuso deben pagar las consecuencias. “Al abusivo que se lo ching$%&, y al abusado que ojalá encuentre descanso en su mente, un sentido de que se hizo justicia”.

Finalmente, Yáñez aseguró que no hablará de los abusos que padeció por una razón. “Yo en mis casos, porque no me interesa andar diciéndole a la gente mis pe%$&, o sea, los resuelvo yo mismo”.