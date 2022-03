La actriz venezolana reveló que su batalla legal contra el periodista Gustavo Adolfo Infante ha llegado a su fin y consiguió que las autoridades fallaran a su favor.

Durante la charla que brindó a un diario de circulación nacional, Gaby Spanic destacó que los comunicadores no tienen derecho a meterse en la vida privada de los artistas, sobre todo cuando no comprueban lo que dicen.

“La libertad de expresión no da derecho a violentar a una mujer, no injuriarla, no difamarla, tu no puedes decir que yo con la libertad de expresión y yo como figura pública tengo que aguantarme muchísimas cosas que podrían afectar mi carrera, mi reputación, y entonces ¿el derecho a tu vida privada?, que es lo que ha pasado conmigo en esta situación”, manifestó.

Posteriormente, Spanic recalcó que obtuvo la victoria legal en dicho proceso. “Ya la sentencia que había ganado inicialmente este comunicador de opinión, ya hoy, aparte de que la primera fue que respetaron mis garantías, de mi hijo, ya hoy dieron la resolución, y ya la sentencia que estaba parada de una manera provisional, acaba de favorecerme, entonces ya la sentencia está eliminada y ya podré decir que ganamos y no tengo que pagar absolutamente nada, entonces ya no existe esta condena para mí, o sea ya está cancelada definitivamente”.

Y añadió: “Se cierra la carpeta y la de mi hijo, cosa que quiero agradecer a la justicia mexicana, a los tribunales, porque no se habían, inicialmente, escuchado, mis garantías, y las de mi hijo, porque soy madre soltera, entonces yo estoy muy agradecida porque si alguien fuera a publicar, no te excluye de que seas ser humano, y entonces ser figura pública no significa que tienes que aguantarte los atropellos difamatorios, este maltrato verbal”.

Por último, Gaby recalcó que todas las cosas que se dijeron sobre ella la perturbaron tanto emocional como laboralmente. “Imagínate ‘que maltrataste a tu hermana, que inventas cosas, que te la pasas por la vida peleando’, no es justo, son señalamientos que tienen que probar y corroborar, no son justos para mi persona, porque una mentira dicha mil veces puede ser verdad, y eso a mí me ha afectado mucho y en su momento me afectó la imagen”.