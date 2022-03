Parejas de cine pero no de Óscar

Redacción Cultura, 21 mar (EFEUSA).- ¿Qué tienen en común Katharine Hepburn y Spencer Tracy, Elizabeth Taylor y Richard Burton o Penélope Cruz y Javier Bardem además del hecho de ser parejas en la vida real? Que cada par fue nominado al Óscar en categorías de interpretación en el mismo año. Pero nadie ha conseguido el doblete hasta ahora.

Un ansiado doblete que en esta edición podrían lograr tanto la pareja española -Penélope Cruz y Javier Bardem- como la formada por Kirsten Dunst y Jesse Plemons, estos nominados en las categorías de interpretación secundaria por “The Power of the Dog”.

Estos son algunos de los casos más conocidos de parejas de actores nominadas en el mismo año:

1932. Era la quinta edición de los Óscar y ya se produjo la primera doble nominación en categorías de actuación de una pareja en la vida real. Fueron Alfred Lunt y Lynn Fontanne, ambos por “The Guardsman”, pero ninguno triunfó.

1940. Vivien Leigh optaba al Óscar por “Gone with the Wind” y Laurence Olivier por “Wuthering Heights”. Ella lo ganó. Él tendría que esperar a 1949, por “Hamlet”. Se casaron poco después de los premios y su relación duraría hasta 1960.

1964. Rachel Roberts y Rex Harrison llegaron a la gala como candidatos por “This Sporting Life” y “Cleopatra”. No lo ganó ninguno pero él lo ganaría al año siguiente por “My Fair Lady”.

1967. “Who’s Afraid of Virginia Woolf?” le dio su segundo Óscar a Elizabeth Taylor, mientras que su marido, nominado por el mismo filme, se fue de vacío. Era su quinta candidatura y aún obtendría otros dos, pero es uno de los grandes talentos del cine que nunca consiguió un premio de la Academia de Hollywood.

1968. La gran Katharine Hepburn ganó su segunda estatuilla por “Guess Who’s Coming to Dinner”. Lo había conseguido antes por “Morning Glory” (1934) y repetiría en 1969 por “The Lion in Winter” y en 1982 por “On Golden Pond”. Un récord que no ha superado ni Meryl Streep.

Su pareja, Spencer Tracy, con quien mantuvo una relación de más de 25 años aunque nunca se casaron porque él no se divorció de su mujer, también estaba nominado, pero no pudo asistir a la gala porque falleció unos meses antes. Y no ganó el Óscar. Ambos habían coincidido nominados también en 1956, aunque ninguno ganó. Él por “Bad Day at Black Rock” y ella por “Summertime”.

1969. Otra pareja mítica nominada por el mismo filme, Paul Newman y Joanne Woodward, por “Rachel, Rachel”. Pero el actor en este caso se quedó detrás de las cámaras y su nominación fue por mejor película. Ninguno de los dos ganó. Ella ya tenía un Óscar y él no lo consiguió hasta 1987 por “The Color of Money”, aunque antes había conseguido uno de Honor.

1982. Diane Keaton y Warren Beatty mantuvieron una corta relación que duró apenas tres años y que se acabó poco después del estreno de “Reds”, la película por la que ambos fueron nominados. De los tres Óscar que se llevó el filme ninguno fue para ellos como intérpretes, pero Beatty se alzó con la estatuilla a mejor director.

1986. Jack Nicholson y Angelica Huston formaban, en apariencia, una sólida pareja, que estalló por los aires por las infidelidades del actor. Trabajaron juntos en la brillante “Prizzi’s Honor” por el que la actriz se llevó su único Óscar en un filme dirigido por su padre, el gran John Huston.

2006. En la edición de ese año “Brokeback Mountain”, de Ang Lee, era una de las películas de las que más se hablaba. Tenía 8 nominaciones de las que tres se tradujeron en premio pero ninguna fue para la pareja formada por Heath Ledger y Michelle Williams. Él falleció tan solo dos años después, pero le dio tiempo a demostrar su enorme talento y consiguió el Óscar, de manera póstuma, por su Joker de “The Dark Knight”.

2009. Una de las parejas más polémicas de los últimos años, Brad Pitt y Angelina Jolie, coincidieron en nominación en 2009, por “The Curous Case of Benjamin Button” y “Changeling”. Se fueron de vacío. La actriz ya tenía un Óscar, conseguido en 2000 por “Girl, Interrupted”, antes de su relación con Pitt, que lo ganó en 2020, por “Once Upon a Time in… Holyywood”, cuando ya no estaban juntos.

2016. La edición de aquel año podría haber sido la de la consagración de Michael Fassbender, que llegaba con su segunda nominación, por “Steve Jobs”, pero la que ganó el Óscar fue su entonces novia y ahora mujer, Alicia Vikander, como actriz de reparto por “The Danish Girl”.

2022. Y en la edición de este año no hay una sino dos parejas nominadas.

Una es la formada por Kirsten Dunst y Jesse Plemons, ambos candidatos en las categorías de reparto por “The Power of the Dog” en la que interpretan a una pareja. Para ambos es su primera nominación.

Y la segunda es la de Penélope Cruz y Javier Bardem, por “Madres paralelas” y “Being the Ricardos”, respectivamente. Es la cuarta nominación para ambos y sería el segundo Óscar para los dos. La actriz lo consiguió por “Vicky Cristina Barcelona” en 2009 y el actor un año antes, como secundario, por “No es país para viejos”.

Este domingo se celebrará la gala de la 94 edición de los Óscar y, a tenor de las apuestas de medios especializados, no parece fácil que esta vez se consiga el doble premio para una pareja.