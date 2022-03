Lucero agradece a su madre no haberla dejado sola al inicio de su carrera

La cantante Lucero alabó la labor que hizo su madre a los inicios de su carrera artística, ahora que se han destapado algunos casos de abuso con artistas cuando estos eran muy jóvenes.

Debido a que en muchas ocasiones la ex de Mijares era señalada justamente por tener una mamá que no la dejaba ni a sol ni a sombra en su juventud, la intérprete comentó: “Es mucho y la verdad es que es una cosa, para mí, una fortuna enorme haber tenido ese apoyo y ese cuidado”.

De la misma manera, Lucero señaló que gracias a esos cuidados es que ahora tiene una vida plena. “Muchas mujeres a esas edades, en esas épocas, en esos momentos (eran susceptibles) a todas esas cuestiones, entonces, la verdad ¡qué alivio!, ¡qué agradecimiento enorme tengo yo!, de que en mi caso no haya sucedido, soy una persona muy feliz, muy realizada”.

Asimismo, la cantante aprovechó la entrevista en el programa ‘Despierta América’ para agradecer esta labor a su madre, recordando uno de los mensajes que han salido sobre el tema tras las declaraciones de Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano por abuso al mantener una relación con ella cuando era menor de edad.

“Increíblemente, hago un reconocimiento público a doña Lucero León por ser (así)… el otro día leía en redes ‘recuerdan el hate que se ganó la mamá de Lucero en su momento’, pero qué padre que ahora ya entendemos, y como ella siempre lo dijo ‘a mí no me importa que me odien y que les caiga yo gorda, para mí, mi hija es lo primero’”, manifestó.

Posteriormente, Lucero también dejó entrever que fue afortunada por contar con un entorno de apoyo y cariño a los inicios de su profesión. “Cuando tienes a tu familia cerca, y tus papás cerca, y tienes esta educación, valores, lo que sea, puedes librar algunas cuestiones que pueden ser terribles y que posteriormente pueden seguirte afectando, pero no se puede juzgar tampoco, hay personas que no pueden tener apoyo o esta ayuda o cercanía de su familia y bueno, así pasa”.

Por otra parte, al preguntarle sí ella hará la misma labor con su hija, la intérprete de “Tácticas de guerra” replicó: “Ojalá yo pudiera, ojalá pudiera ser así con mi hija, yo quiero estar siempre cerca de ella, a veces también por mis cosas, por mis compromisos, no me permiten estar pegadita como estaba mi mamá, pero hablamos muchísimo, la aconsejo muchísimo, estamos muy cerca en muchas cosas, muy unidas, y obviamente siempre hay alguien que esté pegadito con ella, y si no puedo ser yo es su papa, y sino alguien muy cercano de mucha confianza”.

Finalmente, y cambiando radicalmente de tema, Lucero negó haberse comprometido con su novio Michel Kuri. “No, nombre… es compromiso del alma y del corazón nada más”.