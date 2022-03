Mauricio Martínez reapareció en el programa Hoy para revelar que luego de señalar públicamente al productor Toño Berumen por abuso sexual, acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciarlo ante las autoridades pertinentes.

Manifestando que decidió alzar la voz luego de las declaraciones de Sasha Sokol contra Luis de Llano, el exparticipante del reality Operación Triunfo manifestó que, tras contar su experiencia, comenzó a recibir mensajes de otras personas que presuntamente fueron violentadas por Berumen.

“Víctimas que fueron abusadas por él cuando tenían 14, 15, él tenía su tutela, yo hasta la fecha, no puedo escuchar música de los grupos Magneto, Mercurio, ni de Fey, no puedo escuchar porque me remonta a esa época traumática, ese día tan horrible que viví”, declaró.

Asimismo, Mauricio destacó que ha sufrido revictimización por su caso, pues hay gente que no le cree o lo han señalado por no haberlo contado en el momento que sucedió. “Como sociedad estamos condicionados en no creerle a las víctimas, en defender a los criminales y eso no puedo seguir pasando, estas personas en poder no pueden seguir abusando de gente inocente, no fue nada más una violación a mi cuerpo, fue una violación a mi intimidad, a mis sueños, a mi integridad”.

Posteriormente, el intérprete recalcó que ya acudió ante la justicia para denunciar al productor. “Ayer estuve en el Ministerio Público […] Yo ya hice mi deber como ciudadano, deber cívico, es mi obligación moral, no solo por mí, sino por todas las víctimas, no solo de este señor, Antonio Berumen, sino de todas las víctimas de agresores, de criminales, de delincuentes que abusan de personas inocentes que lo único que quieren es una oportunidad en una carrera tan difícil como esta, que todos sabemos que es difícil y que abusan de su poder y te intimidan y te amenazan y destruyen vidas, sueños”.

Antes de despedirse del programa, Martínez manifestó que no fue sencillo dar a conocer lo que vivió. “No es fácil, porque además estamos denunciando a personas conocidas, que también son queridas por mucha gente, y que mucha gente, pueden ser compañeros tuyos con los que trabajaste durante años, a lo mejor no te van a creer, a lo mejor se van a poner de lado de él, y eso lo tienes que enfrentar con entereza […] pero a mí me asiste la razón, estoy hablando con la verdad”.

Finalmente, el artista de 43 años aplaudió que algunas madres de artistas famosas siempre estuvieran junto a sus hijas cuando se encontraban trabajando. “Por eso critican a tantas mamás de amigas mías que hoy son estrellas mundiales, que no se les despegaban de chiquitas, que todas las conocemos, todas esas mamás, bravo por no soltar a sus hijas y a sus hijos tampoco, esto es algo que no discrimina género, que no discrimina edad, nos pasa a todos y a todas”.

Como se recordará, en el hilo que publicó en Twitter, Mauricio contó que en 2002 buscaba un representante, por lo que decidió ver a Berumen en su oficina, ubicada en su casa, pero estando en el lugar, fue invitado a tomar un baño en su ducha, ahí se percató que había una cámara de videograbación en el lugar, además de que quiso tocarlo sin su consentimiento.

“Salí bastante nervioso. Me dijo ‘estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?’. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo”, relató el actor.