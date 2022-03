Lupita Sandoval reveló que además de la complicación de salud que padece su expareja Fred Roldán tras el cáncer que le aqueja, ahora su familia también comienza a sufrir económicamente por esta situación.

A pesar de que en días pasados la actriz solo pedía donadores de sangre, en esta ocasión aprovechó la entrevista con el programa Venga la Alegría para confesar que el dinero ya no les alcanza para pagar la hospitalización del padre de sus hijos. “El problema es que el seguro se acabó, por esto estamos ya luchando”, comentó.

Y agregó: “Yo sé que hay mucha gente que lo quiere, que con un granito de arena, con eso ayuda muchísimo, estamos ya tratando de conseguir, en caso de que las cosas sigan así de fuertes, de trasladarlo a otro hospital donde el costo no suba tanto”.

Al respecto de la cantidad que actualmente deben cubrir en el nosocomio, Sandoval contó: “Es que es demasiado diario, por más que estemos juntando, son alrededor de 100 mil pesos, que para nosotros es demasiado, es que hay veces que dices ‘es que son artistas y tienen mucho dinero’, habrá quién lo tiene, nosotros somos gente de trabajo, que sí tenemos para comer bien y para vivir bien, pero hasta ahí”.

Asimismo, Lupita manifestó que pese al seguro de gastos médicos que tiene el artista y sus ahorros, no les alcanza para cubrir todos los costos que han surgido. “Somos muy previsores, él siempre ha sido muy previsor, por eso es que yo en días pasados me preguntaban y decía que no necesitábamos dinero, que el problema era abrir su cuenta para poderla usar, pero ya ni abriendo su cuenta, entonces por eso me atreví, que te lo juro estaba yo renuente, pero yo creo que la vergüenza se tiene que hacer a un lado cuando ya es fuerte”.

Finalmente, la actriz comentó que el pronóstico del padre de sus hijos es reservado y ve muy difícil la situación, pero él está luchando y por eso decidieron agotar todas las instancias para salvarlo.

Aquí los datos para apoyar: cuenta a nombre de Federico Samuel Roldan Dow, banco Inbursa con número 50036435015 y clabe 036180500364350152.