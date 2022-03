La artista Anel Noreña ha externado su negativa a la idea de que se comercialice el nombre o imagen de José José, luego de que un joven estudiante diera a conocer que buscaba homenajear al intérprete lanzando al mercado un tequila con su nombre.

Debido a que la madre de los dos hijos mayores del ‘Príncipe de la Canción’ ha sido designada por las autoridades mexicanas como la heredera del cantante, es que ella rompió el silencio para advertir al joven sobre los problemas que le puede traer su decisión.

“Desde luego que no le pertenece nada, aunque la haya pagado, no se la van a dar, la marca es mía, y es un muchacho muy irresponsable y hasta con falta de respeto porque como comprenderán no le voy a poner José José a ningún vino, tequila u todo lo que tenga alcohol, eso se me hace una falta de respeto”, manifestó Anel en entrevista para el programa Ventaneando.

Posteriormente, Noreña contó que su representante legal ya platicó con el muchacho que pretendía vender alcohol bajo el concepto de José José.

“Habló mi licenciada con él y entonces dijo: ‘¡Ay!, es que yo no sabía, y no sé qué y no sé cuánto… No nos interesa vender a José José como nombre y como marca y como nada, no señor, y mucho menos para vender alcohol, perdónenme, el alcohol deshizo nuestras vidas, no me interesa”, aseveró la madre de José José y Marysol Sosa.

Y añadió: “Los nombres son míos, aunque haya pagado, le robaron el dinero, con eso les digo todo, pero ni le van a dar la marca, ni le van a dar nada, y se metió en un lío legal”.

Asimismo, la exmodelo aprovechó la entrevista para advertir a Freddy Ortega que no puede emplear el nombre del fallecido ‘Príncipe de la canción’ para el negocio donde el cómico pretende vender ropa y gorras con la imagen de importantes figuras del medio artístico con un toque de humor.

“Freddy, todo lo que sea José José, no lo pueden ocupar nadie mi vida, todas las marcas están registradas a mi nombre, así que pues hablamos, hablamos con mucho gusto, pero no, y menos hacer merchandising, no, no, no, pero así como que José José, José el soñador, no, no le pueden decir así”, concluyó.