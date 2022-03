La cantante y exintegrante del grupo Kabah fue cuestionada por la controversia que surgió en el medio artístico luego de que Sasha Sokol acusó al productor Luis de Llano de haber mantenido “una relación” con ella cuando era menor de edad.

Durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, María José confesó que no podía tomar postura por alguna de las dos partes; no obstante, exhortó a las mujeres a alzar la voz y denunciar cualquier tipo de agresión.

“Yo prefiero no opinar nada de cosas ajenas, yo sé que lo hizo público y me encanta que todas las mujeres podamos alzar la voz, yo todo mi respeto y admiración para las mujeres y para mi compañera, y pues yo también quiero mucho a Luis de Llano, yo no meto las manos al fuego por absolutamente nadie”, dijo la artista en primera instancia.

Posteriormente, la intérprete manifestó su respeto por el productor. “No voy a hablar de un tema que no me compete, es un tema muy difícil y es mejor que las partes hablen lo suyo, a mí me fue increíble, para mi Luis es un señor que queremos muchísimo y que respetamos mucho y a Sasha le doy absolutamente todo mi apoyo y amor incondicional”.

Cambiando radicalmente de tema, María José aseguró que no se ha comunicado con Belinda tras hacerse oficial el fin de su compromiso con Christian Nodal.

“No he hablado con ella, precisamente porque creo que necesita su espacio, la chica está abrumada y aparte tiene proyectos importantísimos que vienen ahorita”, explicó.

Por último, la artista externó su deseo de realizar un dueto con la española, aunque consideró que por ahora no será posible debido a los compromisos profesionales de su colega y amiga.