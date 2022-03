La cantante Margarita externó todo su apoyo y cariño a Sasha Sokol asegurando que existen muchos más casos de abuso contra menores de edad de los que se puede siquiera imaginar.

En entrevista para el programa Ventaneando, la artista conocida como ‘La Diosa de la Cumbia’ desveló que ella también fue violentada a la misma edad en la que la exintegrante de Timbiriche mantuvo una relación con el productor Luis de Llano.

“No tienen idea cuantas mujeres, niños, hemos pasado por eso, muchas, nos quedamos calladas, pero ya no es hora de callar, es hora de hablar, y de olvidar, de perdonar”, manifestó la intérprete.

Posteriormente, durante su participación en el Foro Azcapotzalco donde se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, Margarita narró:

“Yo era una niña feliz, era una niña muy feliz, hasta que un día, a mis 14 años, me doy cuenta que mi papá tiene una novia, y entonces se me vino el mundo abajo, y esa niña que era feliz, inocente, que tenía todas esas esperanzas y sueños, se vino abajo, porque no sabía si tenía que contarle a mi mamá o no, y me lo guardé”.

Sin embargo, la peor desilusión y agresión que recibiría por parte de su padre estaba por llegar. “Mi papá estaba enfermo, tenía 39 años y después de haber sentido toda esa desilusión, todo ese velo que se me cayó de la cara, él me violó. El tener que ver a mi papá el otro día y no decir nada, el ver a mi mamá y no decir nada, pero una niña de 14 años en mi época lo que sentíamos era culpa”.

Pese a este terrible escenario, Margarita confesó que años más tarde se enteró que no fue la única integrante de su familia abusada por el hombre que le dio la vida.

“Fue muy difícil porque después mi papá murió, y claro que me dolió, por supuesto que me dolió. Yo nunca entendí el por qué mi papá me había tocado. No hace mucho que vino mi hermana de Colombia, me confesó que ella también y eso sí me dolió”, concluyó.