Poco seguimiento al paro nacional de mujeres en México este 9 de marzo

Ciudad de México, 9 mar (EFE).- La convocatoria al paro nacional de mujeres “Un día sin nosotras”, promovida por colectivos feministas, tuvo poco seguimiento este año debido a la falta de difusión y a que ha dejado de ser un movimiento orgánico, consideraron sus promotoras.

“No, definitivamente el impacto ha sido menor, simplemente el impacto mediático podemos ver que no ha sido el mismo”, indicó a Efe Arussi Unda, representante del colectivo Brujas del Mar.

Para la activista, a diferencia de 2020, esta huelga de mujeres que busca no solo ser un paro laboral sino económico, este año no fue “espontáneo” como en su primera edición.

“Yo creo que no se comunicó bien cuál era el sentido. Nunca se entendió de qué iba el paro y considero que es una idea demasiado adelantada para este tiempo”, señaló.

En redes sociales, cientos de mujeres se pronunciaron de hecho en contra del paro de este 9 de marzo pues argumentaron que las empresas y Gobiernos al “dar permiso” de ausentarse ese día terminaron con el significado de esta manifestación.

“Los años pasados me sumé al paro del 9M, pero está vez me di cuenta de que las instituciones ‘daban permiso de faltar’, pero el día de la marcha del 8M no hay esos ‘permisos'”, dijo en Twitter una usuaria.

“En el #9M no me sumo al paro desde que ahora ya ‘nos dan permiso’ de faltar por verse como socialmente responsables cuando en su interior reproducen acciones misóginas y patriarcales”, apuntó otra internauta.

La convocatoria de este paro de actividades tuvo su origen en 2020, cuando ante el clima de feminicidios y violencia contra la mujer en México se llamó a protestar bajo el lema #UnDíaSinNosotras y #El9NingunaSeMueve.

Ese año, poco antes de que se expandiera la pandemia de coronavirus en México, el parón tuvo un seguimiento mucho mayor.

Y aunque el seguimiento este 2022 ha sido mucho menor, activistas y mujeres políticas publicaron en redes fotos y videos que reflejaría que también ha tenido algo de seguimiento, por ejemplo, con escuelas y negocios semivacíos.

Senadoras mexicanas se unieron este miércoles al paro nacional de labores “Un día sin nosotras” por lo que no acudieron al recinto legislativo, lo que provocó que no se alcanzara el quórum para poder sesionar.

Mientras que algunas universidades como el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y algunas dependencias gubernamentales también permitieron que las mujeres trabajadoras se ausentaran de sus labores este día.

Según estimaciones de Paulina Amozurrutia, presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México, el impacto de esta protesta podría llegar a los 40.000 millones de pesos (unos 1.900 millones de dólares).