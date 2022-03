Marchan alrededor de 400 mujeres en San Juan del Río

San Juan del Río, 8 Marzo 2022.- Alrededor de 400 mujeres convocadas por el ‘colectivo feminista’ en San Juan del Río, marcharon de la glorieta de la zona oriente de San Juan a la Plaza Independencia, para mostrar diversas manifestaciones plasmadas en gritos y pancartas.

Durante el trayecto que tuvieron pasaron por Río Moctezuma, Paseo Central, Avenida Juárez y la calle Hidalgo, donde hicieron un mitin mostrando su rechazo a la violencia, generalmente cometida por el hombre a las. mujeres.

La marcha tuvo el apoyo de personal (mujeres) de Protección Civil y Mujeres Policías, que estuvieron atentas a cualquier requerimiento y que las mujeres no fueran a sufrir alguna agresión, lo que garantizó la seguridad durante su trayecto al centro de San Juan del Río.

La convocatoria al movimiento feminista estuvo a cargo del colectivo de mujeres feministas en el municipio y la región, logrando con esto darse a conocer y manifestar sus inquietudes, entre las que destacaron su rechazo a la violencia y feminicidios.

“Juntas, libres y sin miedo”, “te cansas de oírlo, nosotras de vivirlo”, así como “calladita no me veo libre, no valiente”, entre muchas otras, además de consignas por la violencia y muerte de mujeres que se han registrado y que no han sido esclarecidas por las autoridades.

En algunos puntos de la marcha por las calles, algunos reporteros que intentaron acercarse fueron sacados del contingente y en algunos casos rociados con espuma, debido a que se anticipó que no querían la presencia de reporteros durante el evento meramente feminista.