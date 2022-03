Ciudad de México.- Ante la manifestación que se realizará este martes para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las asistentes “a no caer en provocaciones y evitar la violencia”, a fin de no proyectar la “imagen de un México en llamas”.



En su conferencia matutina de este 7 de marzo, López Obrador dijo que tiene información de que la marcha que se realizará el martes, a la que acudirán mujeres de todas las diversidades e incluso familias de víctimas de desaparición y feminicidio, se está preparando “con marros, sopletes y bombas molotov”.



“¿De qué se trata? Eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo, es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra, de la política de transformación”, expuso.



También aprovechó para criticar a quienes, dijo, supuestamente enarbolan la igualdad de género ante la ley “y ante Dios”, pero a quienes no les conviene la igualdad económica y social, la que desde su punto de vista tiene el mismo rango que la igualdad de género. “No están pensando en combatir la pobreza que afecta a hombres y mujeres” agregó.



El mandatario aseguró que todos los días él está luchando contra la violencia hacia las mujeres, pero aseguró que quienes están en contra de su gobierno –y la transformación que propone su gobierno– manipulan para hacer creer que está en contra de las mujeres.



“No se puede defender una causa justa utilizando la violencia y tirar bombas o golpear a mujeres encargadas de la seguridad. No. Yo no estoy de acuerdo con eso”, dijo.



“Hago un llamado a que las manifestaciones sean pacíficas y que no se caiga en la provocación, en la violencia. Lo digo con mucha claridad para que no utilicen a quienes pertenecen al movimiento feminista, a quienes están luchando legítimamente por los derechos de las mujeres, cuando hay detrás grupos con otros fines políticos que buscan enfrentar”.



Como en 2021, este año Palacio Nacional se encuentra cercado con vallas para evitar que las mujeres se acerquen al edificio. En contraste, en redes sociales circulan imágenes de convocatorias para salir a marchar desde las 3 de la tarde, en puntos que incluyen el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución para caminar por avenida Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo capitalino.