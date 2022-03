Lorena Herrera hizo frente a los rumores que aseguran impidió que su colega Ninel Conde fuera convocada al mismo reality show en donde ella participa.

Fiel a su estilo, la intérprete bromeó con la prensa sobre este tema, y antes de brindar su presentación en un bar de Guadalajara, respondió a la polémica.

“No, no, de ninguna forma, ya me encargué de que no, lo puse en mi contrato… Sí fue requisito… ¡no es cierto!, ¡claro que no!, si puedo evitarla, pues la evito y ya, no está padre, porque soy una mujer muy educada que saludo a la gente, y procuro tener una sonrisa para los demás, pero pues a ella no la saludaría ni tendría una sonrisa para ella, entonces no quiero ser falsa”, explicó Herrera.

Lorena siguió haciendo frente a las preguntas de los reporteros y respondió si estaría dispuesta a emplear un poder sobrenatural en contra de Ninel. “¡Cómo malgastar algo tan importante en algo tan tonto!, no, no”, manifestó.

A pesar de que no le interesa incursionar aportando contenido erótico en la plataforma Only Fans, la artista aseguró que, si debutara en la plataforma con recetas de cocina, tendría más éxito que Conde.

“Es una buena idea, compartir tus recetas de cocina, tus tips de belleza, ¡ay!, pero por supuesto (que tendría más éxito), porque todas mis recetas que yo subo tienen un montón de likes (me gusta), velas tienen más likes que las fotos de Ninel”, remató.