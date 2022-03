Querétaro, 2 Marzo 2022.- El delegado de MORENA en Querétaro, en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Morena, Mauricio Alberto Ruiz Olaes, aseguró que su organización política respeta a la prensa del estado.

Esto, luego de recordar el suceso donde varios reporteros dieron la espalda a integrantes de su comité, en protesta a la muerte de periodistas en el marco del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Además, trascendió una presunta denuncia contra el Monero Carbajal, ante las declaraciones de algunas militantes de calificar como “chayoteros” a los periodistas del estado.

En este sentido, Ruiz Olaes, pidió que no se politice el tema; desmintió que se denunciara al dibujante político y reiteró su respeto y compromiso por defender la libertad de prensa en la entidad.

“Hemos sido muy respetuosos. Al final lo que pasó con el comentario, que fue desafortunado porque ni siquiera fue la secretaria de finanzas, pero el tema es que nosotros hemos tenido una postura clara de respeto a la libertad de expresión; y ojalá no sea un tema que se politice. Tiene el estado todas las condiciones para generar las iniciativas de protección de periodistas”, sostuvo.

En otro orden de ideas, Mauricio Ruiz Olaes, señaló que se ha convocado a los cinco diputados locales de su partido para sentar las bases de unidad y diálogo; pero reconoció que no hay disposición para trabajar en equipo.

“Este tipo de niñerías, de buscar una coordinación y que no se las den, eso no es política. No hay diálogo. Tienen que construir un diálogo entre ellos, fortalecerse. Si no están unidos, han hecho mal el trabajo; y que no ocupen el pleno para descalificarse entre ellos”, manifestó.

Resaltó que no se podría sancionar a los legisladores de Morena que no deseen trabajar coordinadamente, porque no son militantes del partido; pero sí se podría hacer un desconocimiento público de la representación en el Congreso.