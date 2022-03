El cantante mexicano manifestó que, a pesar de pronunciarse en contra de algunos cantantes del género urbano por la letra de sus temas, no descarta interpretar este tipo de música en algún momento de su vida.

Durante la entrevista concedida al programa Ventaneando, Aleks Syntek aseguró que su negativa al reguetón fue como padre de familia y no como artista.

“Yo siempre he hablado como papá, yo no es crítica de artista a artista, yo hablo como papá y me preocupan mucho mis hijos, creo que es importante que lo tengamos en cuenta como sociedad”, declaró.

Sin embargo, el cantautor confesó que podría interpretar una canción de este género, siempre y cuando se cuide el mensaje de la canción.

“Es que no toda la música urbana tiene contenido nocivo, y hay muchas canciones que son bonitas, buenas, que tienen un buen mensaje, justo hoy viajé en el avión con Sebastián Yatra, y fue alguien que me defendió mucho cuando hablé de ese tema, y lo entendió bien, él lo dijo muchas veces: ‘tiene razón Syntek en el caso de que no se debe exponer la música que no es apta para niños en lugares para niños’”, comentó.

Por otra parte, Syntek reveló que la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán siempre estuvo contemplada para cantar ‘Sexo, pudor y lágrimas’, e inclusive escribió el tema pensando en su voz.

“En el año de 1999, cuando fue la película original de ‘Sexo, pudor y lágrimas’, el director me pidió la canción para que la cantara Alejandra Guzmán, y la compuse pensando que ella la iba a cantar, a la hora de la hora le gustó mucho como la canté yo y decidió que la cantara yo, y fue uno de mis grandes éxitos”, contó.

Y ante la gran aceptación que ahora ha tenido la interpretación de la rockera, no descarta poder colaborar con ella. “Hablamos ahora de hacer algo juntos, con ese pretexto, entonces estamos en pláticas a ver qué se arma”.