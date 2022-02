La artista cubana se sumó a la controversia que existe tras la ruptura amorosa entre Christian Nodal y Belinda, y además de considerar que no debe devolverle el anillo de compromiso al cantautor, también se pronunció contra el intérprete por el tatuaje que se hizo en el rostro con el nombre de la española.

A su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, Niurka Marcos fue interrogada por la prensa sobre la polémica que viven los cantantes y así respondió al escuchar los primeros comentarios sobre la sortija que Nodal le dio a Beli.

“¡Que no se lo devuelva!, mija no le devuelvas nada, que él no te puede devolver las coj$&#, y las besadas, y las presumidas, y las manoseadas. ¡Que lo venda!, fue un regalo, lo que se da no se quita, se chin$%, yo dije: ‘qué bueno que le regaló ese anillo de 3 millones de dólares porque al rato con esa mam$%& va a comprar su casa”, expresó la artista.

Con relación al tatuaje que Christian ya retiró de su rostro con el nombre de la intérprete, la ex de Juan Osorio no tuvo reparo en arremeter contra el mexicano.

“Se vale que se arrepienta, pero también se vale que le digan ‘¡qué pende$%!’, todo se vale, porque ¿cómo vas a lastimar?… eres artista Nodal, eres una estrella […] ¿cómo vas a opacar tu rostro?, tu arte, distraer tu canto, tu música, tu leyenda, tus canciones, tu historia de vida, con el nombre de alguien más que está distrayendo, imagínate cada vez que estés cantando, dedicando, transmitiendo un sentimiento, una canción, no siempre va a ser al toto de Belinda, va a ser a la madre, al padre, a los amigos, al mundo, y cada vez que hagan el close-up (a la cara), aquí distrayendo el mensaje, o sea, no hagan eso nunca más, y menos en la cara… bueno, si tienen ganas ponerse alguna cara y tienen la picazón, pónganselo en las nalgas, que es la otra cara de la vida”.

Posteriormente, Niurka Marcos decidió aprovechar las cámaras para enviarle un consejo y externar su solidaridad a Belinda. “No importa, que siga siendo interesada, que no le haga caso a nadie en redes sociales, que a toda esa gente que está diciendo que es una interesada, que le pongan un anillo de 3 millones de pesos adelante, a ver pend$%&* si lo van a devolver… interesada… sí se interesada criatura, que ya te agarró el bollo”.

Y ante la posible demanda que Belinda planea interponer contra algunos medios de comunicación por entrometerse en su vida privada, Niurka le recomendó no gastarse el dinero en tribunales y aprovechar la publicidad que le da la prensa con todo este escándalo.

“¡Ay!, ¡pend$%&*!, no te vayas a gastar un millón de pesos en esa mam$%&, no importa que te difamen, te harán más famosa, acuérdate, mamá Niu es la más… pero la master de las vulgares, tú serás la master, pero de las interesadas”, manifestó

Por otra parte, y sin olvidar la polémica que vive William Levy al presuntamente haber engañado nuevamente a la madre de sus hijos con una colega, Marcos no dudó en que la pareja vuelva a reconciliarse.

“¡Ay!, para William eso no es difícil, nada… Elizabeth (Gutiérrez) le ha aguantado tantos cuernos, que uno más no sería nada, eso es normal, lo sabe todo el mundo, a la vista, eso es información popular”, dijo al respecto.