El actor Ben Stiller respondió al reciente reclamo que le hizo su hija Ella, con respecto a que no fue un padre presente durante su infancia.

A pesar de que no ha sido una declaración fácil de afrontar para el artista de 56 años, Ben confesó en entrevista para la revista Esquire que está tratando de lidiar con ese hecho.

“Ella es bastante elocuente al respecto y, a veces, son cosas que no quiero escuchar. Es difícil de escuchar”, manifestó la estrella estadounidense sobre lo que dijo su hija de 19 años.

De la misma forma, el también productor de cine confesó lo complicado que fue el saber que se convirtió en lo que nunca quiso ser.

“Soy yo no estando allí de la misma manera en que vi que mis padres que no estaban conmigo. Y siempre había pensado: ‘Bueno, no haré eso’”, puntualizó.

El nacido en Nueva York y estrella de la película Zoolander trató de abonar puntos a su favor destacando que su ausencia se debió a su ajetreada vida laboral, por lo que espera que puedan “reconocerle” esta situación.

No obstante, el artista admitió su fallo y recalcó: “Estaba tratando de navegar mi propio deseo de cumplir las esperanzas y los sueños que tenía también. … Lo que he aprendido es que tus hijos no llevan la cuenta de tu carrera. Sería optimista pensar que a mis hijos realmente les importa eso. Solo quieren un padre que esté emocionalmente presente y que los apoye. Probablemente eso es lo que quieren más, a que me vaya y supere los límites de mi creatividad”.

Cabe señalar que estas declaraciones surgen en medio de la confirmación de reconciliación entre Stiller y Christine Taylor, madre de Ella, de quien se separó hace 5 años, luego de haber contraído nupcias con ella en el 2000.