Ignoran necesidades de Los Nogales, en San Juan del Río

San Juan del Río, 23 febrero 2022. Habitantes de la colonia Los Nogales, solicitan al gobierno municipal mejorar los servicios públicos en la zona y la limpieza del río San Juan.

De acuerdo a la presidenta de colonos, Felicitas Ferrusca Yáñez, los vecinos son quienes han estado llevando a cabo algunos trabajos para mejorar la zona, pero el gobierno municipal no los ha atendido.

Señaló que debido a las lluvias, la vegetación ha crecido y eso representa un riesgo para las personas que caminan por la zona, debido a la inseguridad que la poda o limpieza por parte de servicios municipales se requiere.

Destacó que al pasar por las calles se puede apreciar la falta de limpieza del río y lo grande que está la vegetación, por lo que dijo que se necesita un trabajo especializado con maquinaria para un mejor resultado.

Felicitas Ferrusca Yáñez, Presidenta de colonos.

“Lo más urgente que tenemos que tratar es la limpieza del río, se vienen otra vez las lluvias y los vecinos están temerosos de una nueva inundación, es la petición que más me hacen, hay que prevenir para evitar lamentar”, subrayó.

Manifestó que a pesar de las jornadas de limpieza que han estado haciendo los vecinos en los alrededores del río, se necesita el trabajo y apoyo del municipio.

“Me he acercado a las oficinas del Presidente Municipal desde noviembre para tener una plática con el señor Roberto Cabrera, estamos ya casi en marzo y no nos dan una cita, solo me dicen que sí, pero no me dicen cuándo”, comentó la señora Felicitas.

La representante de colonos asegura que hay muchos proyectos por hacer en Los Nogales, por lo que está dispuesta a trabajar por su gente tocando puertas en las dependencias del municipio.