Realizarán en Querétaro modificación a libros de texto gratuito

Querétaro, 22 Febrero 2022.- Se realizará en Querétaro la asamblea de análisis del plan y programas de estudio para el diseño de los Libros de Texto Gratuitos para la Educación Básica que anunció el Gobierno Federal.

El Coordinador General de la USEBEQ, Raul Iturralde Olvera, informó que se trabajará en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Educación Estatal.

El funcionario precisó que de acuerdo con el formato de la SEP, en esta asamblea participarán, de manera presencial, máximo 100 maestros y se realizarán entre seis y ocho mesas de trabajo con temas diferentes para deliberar.

Además, el resto de los docentes podrán conectarse, a través de internet, para darle seguimiento a dichas mesas de trabajo.

“El día 23 de febrero corresponde al estado de Querétaro, es un evento que se realiza en coordinación con la SEP, la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro y la USEBEQ, me parece que es conveniente que los profesores que van a participar hagan valer su opinión y también es conveniente que esas opiniones sean tomadas en cuenta”, abundó.

Iturralde Olvera, recalcó que se deben revisar los contenidos desde una óptica que permita a los estudiantes mejorar su proceso educativo, y para ello, recalcó, es importante tomar en cuenta la opinión de los profesores que son los que atienden día a día a los alumnos.

Respecto a eliminar las “palabras neoliberales” de los libros de texto gratuitos, el Coordinador General de la USEBEQ, manifestó que no cree que las palabras tengan algún sentido preconcebido, ya que el sentido se lo da cada persona al momento de elaborar un discurso, un posicionamiento o al expresar una idea desde cualquier punto de vista.

“Pero las palabras en sí mismas no tienen un origen, no son neoliberales, no son nada, simplemente son instrumentos que nos permiten comunicarnos”, concluyó.