México, 18 Febrero (Notistarz).- Las barreras de la música parecen desvanecerse poco a poco y así lo ha demostrado la cantante de urbano Natti Natasha, quien está aprendiendo coreano de la mano del grupo Momoland.

La cantante latina y la girl band hicieron una colaboración juntas “Yummy Yummy Love”, la cual ya puede escucharse en todas las plataformas de streaming, además de contar con un video que supera los 30 millones de reproducciones.

A través de sus redes sociales, Natti Natasha presumió lo bien que se lleva con las chicas del grupo, que están en la Ciudad de México, así que compartió un video donde se les ve muy contentas platicando.

“Estamos en tendencia con #YummyYummyLove, continúen dándole play al tema con mis chicas @MMLD_Official. I still want to learn to say other things (Todavía quiero aprender a decir otras cosas)”, escribió en su Twitter.

Momoland cantará en vivo este tema el próximo sábado dentro del programa “Así se baila” de Tv Azteca en el cual son las artistas invitadas. Nancy, Nayun, Hyebin, Ahin, Jane y Jooe también estuvieron de visita en Monterrey y Guadalajara.