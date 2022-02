Ciudad de México.- Hartos de ser el blanco de los ataques y las descalificaciones de funcionarios de alto nivel y hasta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las y los periodistas decidieron confrontar al partido en el poder para exigir respeto a su trabajo y garantías para ejercer su labor.

Después de cinco asesinatos de comunicadores en menos de dos meses –el más reciente fue del Heber López Vásquez, ocurrido el 10 de febrero, en Salina Cruz, en el estado de Oaxaca–, periodistas en la Cámara de Diputados gritaron “Nos queremos vivos” ante las y los legisladores que discutían una reforma de Morena.

Previamente, por la mañana las y los reporteros del Senado abandonaron una conferencia de prensa donde el senador César Cravioto leyó un pronunciamiento que firmaron los 53 senadores de Morena, en el que respaldan incondicionalmente al presidente López Obrador y condenan los “ataques mediáticos en su contra”.

Plantan cara a AMLO

En lo que va de este año han sido asesinados José Luis Gamboa Arenas, el 10 de enero, en Veracruz; Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero, en Baja California; Lourdes Maldonado López, el 23 de enero, en Baja California; Roberto Toledo Barrera, el 31 de enero, en Michoacán; y Heber López Vásquez, el 10 de febrero, en Salina Cruz, en Oaxaca.

En este contexto, esta mañana un reportero, Rodolfo López, convocó a no hacer preguntas en la conferencia del presidente en solidaridad con las y los compañeros asesinados y agredidos y con el gremio que protestó en el Poder Legislativo.

“Estoy de acuerdo con lo que planteas, hay que manifestarse, nuestro respeto. Es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos. Lo vamos a seguir haciendo. Lo único que debe considerarse es que nosotros no mandamos aniquilar a nadie, ya no es el Estado el violador por excelencia de los Derechos Humanos y si hay pruebas, se castiga. Nosotros no somos represores, para que no nos confundan. Todo nuestro apoyo y solidaridad y vamos a seguir protegiendo a los periodistas”, respondió López Obrador.

El presidente ha arremetido contra periodistas de grandes medios como Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola por publicar un reportaje sobre la mansión en la que vivió José Ramón López Beltrán y su esposa, Carolyn Adams, en Houston, Texas, propiedad de un contratista de la petrolera Baker Hughes. Incluso hace cinco días López Obrador reveló los supuestos ingresos de Loret de Mola.

Sin embargo, la prensa protesta por las y los periodistas asesinados y por reporteras y reporteros que no tienen garantías para realizar su trabajo. Incluso, la reportera Rocío Jardínez informó que después de la conferencia de prensa de este miércoles, sin la presencia del presidente, el gremio guardó un minuto de silencio en memoria de las y los compañeros asesinados.

Durante el 2021 el área de Redes de Periodistas y Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) documentó que cada 38 horas una mujer periodista o comunicadora es sujeta de algún tipo de violencia por su labor de comunicar.

Organizan foros para nueva ley

En este contexto y en medio de dudas de la sociedad civil sobre para qué crear una nueva ley, y a una década de la creación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –y su Mecanismo de Protección–, la Secretaría de Gobernación (Segob) inició los trabajos para derogar esta norma y crear otra de carácter general.

Para redactar esta ley, el 17 de enero la Segob realizó el primer diálogo regional en la Ciudad de México y este 15 y 16 de febrero se realiza el segundo foro. En el primero foro se planteó la necesidad de reflexionar si es necesario crear una Ley General o si se debe adecuar la existente; además periodistas y personas defensoras llamaron garantizar su participación en todo el proceso.