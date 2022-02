El actor de 80 años reveló algunos detalles de los inicios de su carrera artística junto a José José, así como de su relación con algunas mujeres de la farándula, entre las que destaca Lucía Méndez y Maribel Guardia, durante la charla que sostuvo con sus fanáticos por medio de su canal de YouTube.

Aunque hace tiempo contó que mantuvo una relación con Anel Noreña, madre de los hijos mayores de José José, en esta ocasión Andrés García relató algunos detalles del día que conoció al mismísimo Príncipe de la Canción.

“Fue una época muy bonita, los dos estábamos de vagos y muertos de hambre aquí en Acapulco, y nos conocimos afuera de los bares, viendo cómo conseguir la chuleta, así nos hicimos amigos hasta que yo me hice actor, él se quedó acá, muy triste porque el $%&” me dijo ‘ya te hiciste actor, ya la libraste, vas a comer todos los días’, le dije ‘déjame ver si hay lugar para algún cantante, porque él siempre cantó’. Y luego él solito, no sé cómo, se conectó y se me apareció cantando en una fiesta”, relató.

Al ser cuestionado sobre la belleza de Maribel Guardia y Sasha Montenegro, el actor manifestó: “Yo creo que Maribel (es más guapa), aunque las dos son bellísimas, a Maribel la he visto más seguido, sé como está ahora, Sasha no sé cómo está, espero que esté guapa, pero ahí se van”.

Posteriormente, el artista se puso en plan romántico y se sinceró sobre el motivo que le impidió tener un romance con Lucía Méndez. “Fíjate que tuvimos algún momento, en que yo creo que lo queríamos intentar los dos, pero el ego de ambos se interpuso, y pienso que por eso no se concretó”, detalló.

Andrés y Lucía se conocieron durante la grabación de la telenovela ‘Tú o Nadie’ y de inmediato hubo química, a tal grado que García no dudó en demostrárselo a Lucía en televisión nacional.

Durante la promoción del melodrama en el programa de Guillermo Ochoa, los actores protagonizaron un desborde de jugueteos amorosos mientras Méndez cantaba el tema ‘Corazón de Piedra’, momento que García aprovechó para robarle un beso en la boca a la actriz.