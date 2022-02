San Juan del Río, 14 febrero 2022. En la sociedad, lo “ideal” es tener una pareja a lado, sin embargo, hay muchas razones por las que estar soltera o soltero, no está nada mal.

Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 36% de la población de San Juan del Río está soltera, el 4.3% separada y el 2.0% divorciada legalmente.

El municipio de Pedro Escobedo cuenta con el 34.2 por ciento, El Marqués 33.6 por ciento, Tequisquiapan con 36.1 por ciento, siendo Querétaro con más personas solteras con el 37.8 por ciento.

En contraste a la celebración del día de los enamorados, pasarla soltero este día también tiene un buen plan, por ejemplo, tu tiempo es todo tuyo, no tienes que consultar nada con nadie, no tienes que aguantar escenas de celos, no hay que ir a comidas familiares incómodas o el closet es todo tuyo.

Cada vez son más las personas que buscan una vida individual, que la disfrutan y que se construyen a través de ella, ni la pandemia ha podido parar esta tendencia, cada vez son más los hombre y mujeres que deciden disfrutar su soledad.

Así que, si estás soltero y no tienes plan este 14 de febrero, no te preocupes no eres el único y hay muchísimas formas de pasarla bien.

FOTO: PIXABAY.