LOS ÁNGELES 10 Febrero 2022.- Como capital mundial del entretenimiento, no es de extrañar que Los Ángeles sea el hogar de épicos lugares en los que se han filmado las más famosas películas románticas y favoritas de muchos.

Desde Pretty Woman hasta La La Land, el destino angelino invita a todos a crear su propia historia de amor en la ciudad con los más románticos escenarios para sentirse como verdaderos protagonistas del cine.

‘King Richard’

Una historia de amor familiar, aspirante al Premio de la Academia, es ‘King Richard’ en la que se cuenta la historia real del padre de Venus y Serena Williams, Richard, y su rol en las icónicas carreras de tenis de sus hijas la cuales comenzaron en el sur de Los Ángeles.

Muchas de las escenas de la película fueron filmadas en Compton, la ciudad natal de los Williams, así como en Windsor Boulevard, cerca de Hancock Park. Los visitantes también pueden reservar una cancha en el Burbank Tennis Center donde se filmaron varias escenas de los partidos de tenis.

‘Licorice Pizza’

Ambientada en la década de los 70’s en el Valle de San Fernando, la extravagante candidata al Oscar, ‘Licorice Pizza’, fue filmada en diversos lugares de Los Ángeles.

El restaurante Tail o’ the Cock de la película se basa en uno ubicado en Sherman Oaks, el cual fue recreado en el campo de golf Van Nuys para su rodaje. El Portal Theater en North Hollywood también hace una aparición en la proyección de la película de James Bond de 1973, ‘Live and Let Die’. Otro momento clave tiene lugar junto a las torres de radio en un campo frente al bulevar Coldwater y Burbank, perfecto para una foto casual.

‘La La Land’

Ganadora de seis premios Oscar, ‘La La Land’ es una verdadera oda a Los Ángeles que incluye lugares favoritos tanto para los fanáticos del cine como para los residentes como el Griffith Observatory, una de las mayores atracciones culturales de la ciudad y donde las parejas pueden experimentar algunas de las mejores vistas de la ciudad.

El Griffith Observatory ha aparecido en muchos otros programas de televisión y películas, la más famosa fue en la película de ‘Rebelde sin causa’ con James Dean y Natalie Wood’s. En ‘La La Land’, Sebastian (Ryan Gosling) y Mia (Emma Stone) también visitan el histórico Grand Central Market en el centro de Los Ángeles, albergando una vibrante colección de vendedores tradicionales y modernos que ofrecen una gran variedad de comida internacional perfecta para una cita informal.

Otro gran spot de esta película es el Lighthouse Café en Hermosa Beach, que ha promovido el jazz desde 1949 a través de legendarios músicos del género como Miles Davis, Chet Baker, Art Blakey y Cannonball Adderley. Actualmente el club ofrece música que va desde el jazz hasta reggae y rock. El muelle de Hermosa Beach, donde tiene lugar la escena de City of Stars, es un destino muy famoso e ideal para disfrutar de una romántica puesta de sol.

‘Vaselina’

‘Vaselina’, el clásico musical de cine romántico de 1978, protagonizado por John Travolta y Olivia Newton-John, fue filmado en varios lugares de Los Ángeles. La película comienza con tomas enLeo Carrillo State Beach, una de las playas más populares de la zona, donde los visitantes pueden experimentar su propio amor de verano.

La arquitectura art déco clásica de Venice High School en el filme la han hecho ampliamente conocida como la cara de Rydell High de ‘Vaselina’ y la escuela es el hogar de dos de los momentos musicales más queridos de la cinta: “Hay peores cosas que podría hacer” y “Noches de verano”.

Por su parte y perfecto para una vista romántica, Lover’s Lane fue filmado en la Iglesia Bel Air en Mulholland Drive, ofreciendo hermosas vistas nocturnas de las brillantes luces de la ciudad, mientras que el río Los Ángeles fue escenario de Thunder Road.

‘500 Days of Summer’

La exitosa cinta ‘500 Days of Summer’ sitúa su historia de amor en Los Ángeles, con múltiples locaciones por toda la ciudad en las que se desarrolla la historia de Tom y Summer. Nuestros personajes principales interpretados por Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel se reúnen en su oficina en el Fenton Building, encontrando monumentos en el centro de L.A. incluido el Arthur J. Will Memorial Fountain, Farmers and Merchants Bank Building, el Eastern Columbia Building y el Fine Arts Building, el favorito de Tom durante toda la película. El Bradbury Building que aparece en Blade Runner también se destaca al final del filme y ahora alberga el magnífico Wyman Bar, ideal para una cita especial. Estos hermosos edificios son perfectos para que las parejas los visiten mientras exploran el vecindario.

Tom y Summer también visitan el Point Fermin Lighthouse en la escena nupcial de la película, así como el Broadway Bar y el Redwood Bar & Grill para el karaoke. Lo más famoso que la cinta presenta es el parque Angel’s Knoll sobre Hill Street, como set de varias escenas y conversaciones clave, donde el banco de Tom todavía se encuentra y aunque actualmente es inaccesible para el público, permanece visible a través de una cerca de tela metálica.

‘Pretty Woman’

Una de las comedias románticas más exitosas de la historia, ‘Pretty Woman’, protagonizada por Richard Gere y Julia Roberts, fue un verdadero éxito de taquilla en 1990. Varias tomas tienen lugar en Beverly Hills, incluidas las icónicas escenas de compras en Rodeo Drive, donde las parejas pueden encontrar el regalo perfecto el uno para el otro.

Los visitantes también pueden solicitar la mesa Pretty Woman para una romántica cena italiana en el impresionante restaurante de estilo art déco, Cicada, el lugar de rodaje donde el famoso personaje de Julia lanza caracoles a través de la habitación en el llamado restaurante The Voltaire.

‘Singin’ in the Rain’

A menudo aclamado como el mejor musical de la historia, ‘Singin’ in the Rain’ fue protagonizado por Gene Kelly, Donald O’Connor y Debbie Reynolds, presentando una mirada alegre al Hollywood de la década de 1920. Filmado en gran medida en el lote de MGM Studio, ahora Sony Pictures Studios, ‘Singin’ in the Rain’ también presenta el TCL Chinese Theatre en Hollywood como el escenario para el estreno de la cinta muda de la historia al comienzo del filme, así como para el estreno de la primera película sonora con nuestros protagonistas, cerca del final.

Conocido en entonces como el chino de Grauman, este icónico escenario funge como telón de fondo para una transición clave en la historia del cine de Hollywood, de las películas mudas al sonido como una de sus piezas integrales. El TCL Chinese Theatre es una atracción turística muy famosa que resume la energía de Hollywood con el cercano Paseo de la Fama y experiencias gastronómicas y de compras en Hollywood y Sunset Boulevard.

Estos son solo algunos de los más épicos y románticos lugares de la ciudad de Los Ángeles para que ¡vivas un San Valentín de película!

En caso de que decidas viajar a L.A. próximamente, te recomendamos que lo hagas de manera responsable, siguiendo todas las medidas de prevención y salud del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y consultando la nueva política de viajes para entrar Estados Unidos, vigente a partir del 8 de noviembre de 2021.

FOTO: PIXABAY.