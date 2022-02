Querétaro, 10 Febrero 2022.- La candidata a la titularidad de la la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), Maricruz Ocampo Guerrero, quien habría quedado en segundo lugar en la contienda por el cargo al obtener seis votos de diputados, adelantó que buscará al nuevo ombudsman Javier Rascado Pérez, para trabajar en conjunto en favor de reformar y proponer mejora mecanismos de operatividad de esta instancia.

La conocida activista en favor de los derechos de la mujer y de diversos grupos vulnerables aseguró que su participación dará pie al involucramiento ciudadano en la DDHQ; y que trabajará de la mano con quien ganó la elección. No obstante, pidió a los diputados que se reformen las leyes para este objetivo.

“Me parece que hicimos un muy buen papel, esto es una forma de decir que la ciudadanía esta aquí que tenemos las capacidades para hacerlo. Y yo espero que muy pronto los diputados y las diputadas empiecen a considerar la voz de la ciudadanía en sus decisiones. Me da pena pensar que esto pudiera lastimar a la Defensoría, es muy importante. Yo voy a trabajar con quien esté”, afirmó.

Sin embargo, Maricruz Ocampo pidió que se haga transparente la forma en la que la Junta de Coordinación Política determinó la terna propuesta en el congreso; y que se conozca el sentido de la votación de los 24 legisladores presentes en la sesión; con el fin de dar mayor legitimidad al proceso.

“Habría que ver el razonamiento que dieron los 24 diputados para la toma de decisión. La votación se tiene que hacer pública, para que sepamos qué diputado votó por quién. Creo que esto nos ayuda a transparentar el procedimiento”, apuntó.

De la misma manera, Ocampo Guerrero descartó que iniciara algún proceso de impugnacion a la determinación de la dirigencia de la Defensoría.

“Yo no voy a agredir a la Defensoría, voy a trabajar con ella, eso sí quiero que esté muy claro. Yo no voy a impugnar, si alguna persona decide impugnar, esa será su decisión. Y no puedo más que felicitar. Tu no puedes iniciar cuestionando cuando no sabemos. El doctor Rascado tiene una trayectoria y espero que eso hayan considerado los diputados; y creo que tiene todo el conocimiento para llevar a la Defensoría a un buen lugar; y espero que escuche a las otras personas que participamos”, aseguró.