La cantante Alejandra Guzmán festejó su cumpleaños rodeada de seres queridos como doña Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán y otros integrantes de su familia como el pequeño Apolo.

La intérprete mexicana se dijo agradecida por todo lo que le ha dado la vida a pesar de los malos momentos que ha pasado los últimos meses tras sus diferencias con su única hija, Frida Sofía.

“Gracias, estoy muy feliz, llena de bendiciones, mi mami, mi hermano, mi sobrino, mis fans me mandaron globos, pasteles, comida… entonces me encanta poder ver mi vida siempre llena de bendiciones, de música, de fans, de gente que me llena el corazón, que siempre han estado conmigo, en las buenas y en las malas”, dijo la rockera al ver a los periodistas a las afueras de su casa.

Debido a que doña Silvia pidió un novio para Ale, la cantante confesó que su deseo es tener una pareja que la satisfaga en todos los sentidos. “Pero un novio que deveras valga la pena, como yo he logrado muchas cosas en la vida y soy muy independiente, pues me fijo en cosas que normalmente las mujeres no se fijan… (por ejemplo) besar bien”.

De la misma manera, La Guzmán confesó que se considera una mujer sexy. “¡Claro!, y sexy en buena onda, yo creo que eso es parte de un lenguaje, de quererte, de amarte, de poder proyectar luz, seguridad, muchas cosas que para mi valen, eso es lo que yo creo que busco, porque no es fácil encontrarlo, pero mientras yo tenga paz en mi corazón, y tenga claro que quiero y a dónde voy pues qué más”.

Por otra parte, Alejandra manifestó que junto con su hermano está alistando todos los detalles para hacer un proyecto sobre la vida de su famosa madre. “Está enfocado en su carrera nada más, yo soy su hija, pero sus logros yo creo que es importante mencionarlos, no sus maridos ni sus hijos, su carrera, sus logros, 100 películas, imagínate el primer programa de televisión a color, a mí no se me olvida…”.

Finalmente, la intérprete de “Rosas rojas” se dijo lista para iniciar su gira junto a Paulina Rubio. “Yo ya tengo ganas de cantar… y como canto en vivo le hecho todas las ganas, ayer estuve con una amiga que me ayuda a hacer visuales, entonces yo ya estoy haciendo lo creativo, y eso es lo que más disfruto, ya verán… por lo pronto son 20 fechas en Estados Unidos, mi mamá va a tener la primera fila, el backstage, mi mamá ¡imagínate!, tener ahí a la diva”.

Cabe señalar que Paulina Rubio sorprendió al emplear su cuenta de Instagram para enviarle una cálida felicitación de cumpleaños cantándole las mañanitas y destacando que esa era la primera vez que la agasajaba en esta fecha tan especial para ella.