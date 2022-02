Atención deficiente en Centro de Salud de Arcila, en San Juan del Río

San Juan del Río, 9 febrero 2022.- La falta de médicos en las casas de salud en la zona rural del municipio, obligan a sus habitantes a tener que acudir con médicos particulares, lo que afecta de manera dramática la economía de las familiar.

El delegado de la comunidad de Arcila, José Luis Martínez García, dijo que el Centro de Salud opera a un 20 por ciento de su capacidad, ya que no cuenta con el personal suficiente y el equipamiento necesario para dar atención a los habitantes de dicha comunidad.

La autoridad auxiliar, precisó que el servicio es pésimo, pues no se cuenta con médicos ni de enfermeras suficientes, además de que hacen falta medicamentos.

Esta situación, agregó, ha estado afectando a las familias en su economía, al referir que muchos han optado por acudir a un médico particular, lo cual genera un mayor gasto.

“Estamos viendo la posibilidad de gestionar y ver, por qué el centro que está es muy grande y la verdad es que el servicio es pésimo, no tienen medicamentos, no tienen doctores, enfermeras, (…) el espacio es grande y no está aprovechado”, subrayó.

El delegado indicó que próximamente se reunirá con el responsable del Centro de Salud para conocer las causas por las que no hay médicos suficientes para que atiendan a la gente, sobre todo en esta temporada cuando las enfermedades respiratorias incrementan.

Por último, subrayó que el servicio es malo, ya que de 10 personas que acuden a solicitar atención médica solo atienden a dos, debido a que no hicieron cita con antelación.