El mundo del funk se encuentra de luto tras la noticia del lamentable deceso de la cantante Betty Davis a los 77 años de edad. La información fue revelada por la revista Rolling Stone después de confirmarla con la amiga cercana de la artista, Danielle Maggio.

Por su parte, Amie Downs, directora de comunicaciones del condado Allegheny (Pensilvania), lugar donde la estrella vivía, indicó que Betty murió por causas naturales.

Betty alcanzó fama internacional por canciones como ‘Get Ready for Betty’, ‘It’s My Life’ y ‘If I’m in Luck I Might Get Picked Up’, entre otras.

Nació en Carolina del Norte y vivió en Pittsburgh, Pensilvania, pero se fue de casa de sus padres a los 16 años para asistir al Fashion Institute of Technology de la ciudad de Nueva York, debido a que deseaba ser modelo.

En 1968, se casó con el trompetista y compositor estadounidense de jazz Miles Davis, convirtiéndose en su segunda esposa, aunque su enlace únicamente duró un año.

Fue hasta 1973 cuando lanzó su primer disco homónimo, y sus dos siguientes álbumes, They Say I’m Different y Nasty Gal, se dieron a conocer en 1974 y 1975 respectivamente.

Cabe señalar que durante ese tiempo la intérprete modeló para varias revistas de moda de alto perfil como Ebony y Glamour. Descanse en paz.