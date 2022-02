Elizabeth Gutiérrez aclara rumores sobre su relación con William Levy

En los últimos días William Levy y Elizabeth Gutiérrez nuevamente han acaparado los titulares después de que el actor publicara un mensaje en el que confirmaba su ruptura con ella, aunque tiempo después se arrepintió y lo borró.

A pesar de que Elizabeth siempre se ha caracterizado por ser discreta y no hablar mucho de su vida privada, en esta ocasión decidió sincerarse y contar algunos detalles de su vida amorosa con Levy durante la entrevista con Érika de la Vega en el podcast En defensa propia.

A más de cuatro años de que Jacky Bracamontes contara en su libro autobiográfico que sostuvo una relación con William mientras estaba casado con Elizabeth, la madre de los hijos del cubano habló por primera vez de ese episodio.

“Nunca he hablado de esto porque nunca me ha interesado, la verdad, y escojo qué contestar. Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así. Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo”, dijo Gutiérrez sobre el controversial tema.

En su libro ‘La pasarela de mi vida’ la presentadora y actriz relató que sostuvo un romance con William cuando trabajaron juntos en la novela ‘Sortilegio’ y que ella tenía la impresión de que el galán estaba separado de su esposa. Sin embargo, la relación terminó cuando el actor le dijo que Gutiérrez estaba embarazada de su segundo hijo.

Ante estas declaraciones, la artista estadounidense de ascendencia mexicana replicó: “Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre. Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién”.

Pese a sus declaraciones, Elizabeth reconoció: “entre mujeres es muy feo hablar esas cosas. Yo la admiraba a esa persona. Yo pensaba que era una persona admirable, buena mujer. Desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví, entonces después escribe un libro y quiere verse como una víctima cuando no lo es. Poner esa parte de que me embaracé, se me hace un poquito de mal gusto, pero bueno, no pasa nada, le deseo toda la felicidad del mundo”.

Por último, Gutiérrez envió un contundente mensaje a Bracamontes. “Creo que cuando tú tienes familia, te das cuenta del valor de una familia y en ese momento ella no tenía familia. Imagino que, si alguien se porta de la manera en que ella se portó con mi pareja, a su pareja actual no creo que le gustaría. Pero está bien, porque uno aprende, uno madura con el tiempo, y siento que cuando uno tiene familia sabe valorar”.