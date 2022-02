Arath de la Torre se pronunció en contra de la publicación que dio a conocer que supuestamente trató de reconquistar a una exnovia de hace 15 años a pesar de estar casado.

De acuerdo con la revista TVNotas, presuntamente De la Torre había acosado a Andrea Rodríguez, pareja de Julio Alegría, razón por la que hubo una confrontación entre los actores durante los ensayos de ‘El Tenorio Cómico’, y a la postre Arath tuvo que salir de la obra.

A escasas horas de difundirse esta información, el conductor del matutino Hoy aprovechó el inicio del programa para negar tajantemente esta noticia y asegurar que procederá legalmente contra la revista.

“Es algo delicado que sucedió en una publicación el día de hoy, me gustaría hacer esta aclaración, yo siempre he sido un hombre de trabajo, no de escándalos, y descalifico categóricamente la información que se maneja de mí en una publicación”, inició el presentador su mensaje.

Posteriormente, el artista subrayó que no se quedará con las manos cruzadas ante esta información.

“Yo soy un caballero y mis abogados ya están al tanto de esta situación y quiero decirles que toda la información la tendrán siempre de mi voz aquí en casa, en Hoy, dando la cara siempre, defendiendo a mi familia, a mis hijos, tengo una familia maravillosa, una esposa maravillosa y unos hijos maravillosos, entonces vamos a hacer lo propio, estas cosas no se arreglan en la prensa sino en los juzgados, y haremos lo propio, y gracias por su apoyo y su cariño siempre, porque ustedes saben quién soy, y mucha gente que está aquí sabe quién soy y finalmente, es todo, simplemente descalificar lo que esta revista hace normalmente con todos nosotros, que es difamarnos, publicar información falsa, etc. Y aquí estoy para dar la cara siempre, por mí, y por mi hermosa familia”, destacó.

Por último, Arath de la Torre sentenció: “Basta ver un poco las anteriores publicaciones de lo que ha salido de esta persona que está provocando esta situación, y pues hay un historial terrible de situaciones que ha provocado esta persona, y bueno, es un momento muy importante para ponerle un hasta aquí a este tipo de situaciones para que no te pase a ti, no nos vuelva a pasar a nadie y vamos a sentar un precedente”.