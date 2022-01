Eduin Caz reapareció en redes sociales para confirmar que su camioneta estuvo envuelta en un accidente en Culiacán, Sinaloa, aunque aclaró que en ella viajaba su tío.

Luego de que en redes sociales circularan algunas imágenes en las que se observa la impactante volcadura que sufrió la camioneta del vocalista de grupo Firme, es que el joven rompió el silencio y habló del incidente.

“Me voy despertando, me acabo de bañar de hecho, estoy mirando las noticias de todos los medios, realmente es verdad, es mi camioneta, afortunadamente yo no iba en esa camioneta, el que iba manejando es mi asistente, Jorge Omar Cázares, que es mi tío, el cual también está totalmente fuera de peligro”, explicó el artista.

Posteriormente, el intérprete de música regional mexicana subrayó que los únicos daños que afrontará serán los de su camioneta.

“Les agradezco a todos los mensajes y las llamadas, les repito, si no les he contestado es porque me voy despertando, afortunadamente es una noticia mala, pero todo bien, solamente los daños materiales, no tengo más que decirles que muchas gracias por preocuparse, pero estamos bien, les mando un fuerte abrazo”, manifestó.

Finalmente, el artista recalcó que tanto él como su tío se encontraban en perfecto estado. “A todos los medios de comunicación, estamos bien, fuera de peligro y mi asistente también, está todo bien, entonces gracias a todos, Dios los bendiga”.