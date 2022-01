Santo Domingo, 29 ene (EFE). – Robinson Canó remolcó la carrera de la ventaja y los Gigantes del Cibao de la República Dominicana vinieron de atrás para vencer este viernes, frente a su público, 3-2 a los Charros de Jalisco (México), en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, donde se celebra la Serie del Caribe 2022. Con el triunfo ante los mexicanos, los equipos dominicanos han logrado 13 victorias consecutivas y 14 de sus últimos 15 partidos en el clásico caribeño. Los dominicanos no perdieron tiempo y atacaron desde el primer episodio, anotando una vuelta, por triple de Hanser Alberto, quien anotó por rodado a la intermedia del veterano de Grandes Ligas Robinson Canó. Los de México respondieron en el cierre de ese mismo episodio, empatando las acciones, cuando luego de dos outs, Joey Menéses se embasó por imparable al jardín izquierdo, anotando luego, por incogible por la misma banda de Japhet Amador. Los Charros tomaron la ventaja en el tercero, cuando nuevamente, con dos fuera, Jesús Quiróz disparó un doble al jardín izquierdo y fue seguido por sencillo de Menéses, para irse delante por 2-1. Los dominicanos montaron una seria amenaza en el sexto capítulo, cuando con un out, colocaron corredores en primera y segunda, con el Grandes Ligas Marcell Ozuna y el veterano inicialista cubano Henry Urrutia, pero el relevista mexicano David Gutiérrez, dominó al primero con un batazo al jardinero central y ponchó al segundo para cerrar la entrada sin recibir daño alguno. Un episodio más tarde con hombres en las esquinas y dos outs, Alberto conectó un elevado que cayó en terreno corto del jardín central, con el cual llevó la carrera del empate al marcador, con el partido igualado Canó no perdió tiempo y pegó un imparable al jardín derecho, remolcando la carrera de la ventaja ante el relevista Samuel Zazueta, quien entró en relevo de Jared Wilson (0-1). Brennan Bernardino, quien inició por los mexicanos, lanzó 5.1 entradas en las que permitió cuatro imparables, una carrera y ponchó a cuatro bateadores. El abridor de los dominicanos, el zurdo Tyler Alexander se quedó corto ante la alineación de los mexicanos y solo lanzó tres capítulos, en los que permitió dos anotaciones y ponchó a dos bateadores. La victoria fue para Luis Felipe Castillo (1-0), quien lanzó un tercio en blanco, de un ponche. Por los dominicanos Canó remolcó dos carreras y Alberto anotó una e impulsó otra para ser los jugadores más destacados a la ofensiva. Menéses con una carrera anotada y una impulsada lideró la ofensiva de los mexicanos. Ceremonia inaugural Antes del inicio del encuentro, fue realizada la ceremonia inaugural, en la cual el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el dominicano Vladimir Guerrero fue homenajeado, recibiendo una gran ovación del público presente. En el acto también se presentó Jandy Ventura junto a la orquesta de su fallecido padre, el símbolo del merengue dominicano Johnny Ventura, quien fue recordado al interpretar sus mejores éxitos. Para este martes, en la segunda jornada del clásico caribeño, República Dominicana jugará ante Puerto Rico, México se enfrentará a Venezuela y Panamá a Colombia. Anotaciones por entradas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E República Dominicana 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 9 0 México 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 9 0 Ganó: Luis Felipe Castillo Perdió: Jared Wilson.