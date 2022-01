El presentador Alfredo Adame acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para iniciar un proceso legal en contra de la pareja con la que tuvo un incidente vial y que terminó convirtiéndose en una riña callejera.

Asegurando que tiene todos los elementos para incriminar a la mujer y hombre que lo agredieron públicamente, Alfredo explicó a los reporteros su postura tras esta situación.

“Vengo a levantar la denuncia penal en contra de dos personas que bueno, me asaltaron, me robaron hace unos días en la lateral del Periférico, y a presentar todas las evidencias, todo lo que está, y no va a haber mucho qué presentar porque ya los investigaron”, explicó el también actor.

Posteriormente, Adame manifestó que la pareja con la que sostuvo la discusión tiene varios señalamientos en su contra.

“Bueno, vean Reporteros sin Censura, vean la publicación de ellos y además mi abogado, el abogado Francisco Díaz, hizo las investigaciones y todo, pero no pusieron algunas cosas que también son, son drogadictos, el tipo vende drogas, son raterillos, son malandros […] el problema es que les salieron antecedentes penales, les brincaron una cantidad de cosas, parece que son miembros de la banda de Los Rodolfos, y bueno, una serie de cosas tremendas”, detalló.

Acto seguido, el conductor reveló cuáles son los delitos por los que procederá contra las personas que lo agredieron.

“Les voy a decir cuáles son los delitos que se les pueden configurar: el primero es homicidio en grado de tentativa, porque me aventó la camioneta, me quiso atropellar, me quiso arrollar; el segundo es lesiones, injurias y amenazas, traigo la rodilla cortada, golpes, y todo este rollo; el tercero es robo con violencia; el cuarto, no se vayan a reír, pegarle a un anciano, yo tengo 63 años y soy un adulto mayor; y el quinto que es muy, pero muy grave, es que están usando a una niña, a una menor de edad, la están usando para hacer estos delitos”, explicó.

Asimismo, el actor puntualizó que el delito más grave que comentaron estas personas fue el de involucrar a una niña para sus presuntos actos ilícitos.

“Yo ni cuenta me había dado la verdad, pero este tipo de monta choques lo que hace es que ahora la modalidad es que va una mujer, una niña, y entonces te la quieren hacer, y por eso dicen ‘págame’, pero ¿cuál golpe?, si nunca le pegué, él me pegó a mí, pero ayer una reportera me dijo ‘la niña que te picó la col$’, yo ‘¿cómo que me picó la col$?, ¿cuál niña?’, la verdad ni había visto una niña ni nada, sí porque hicieron una cumbia que me pica la col$, y entonces veo el video y entonces me explican, llevan niños para que en lo que tú te estás peleando con la mamá, esto y el otro, por eso aventó a la mujer por delante, se meten al coche, la niña lo que estaba tratando de hacer seguramente era quitarme la cartera, porque se ve que está hurgándome la parte de atrás”, finalizó.