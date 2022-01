Alicia Machado manifestó su apoyo incondicional a Pablo Montero tras filtrarse la información de que él será el encargado de protagonizar la bioserie de don Vicente Fernández.

A pesar de que el proyecto se anunció tras la muerte del “Charro de Huentitán”, la ex Reina de Belleza confesó que su amigo y colega ya le había platicado algo al respecto.

“Me alegra muchísimo por él, de verdad que sí, se lo merece, él ya me había comentado algo, me había dicho algo en La Casa (de los Famosos) de un proyecto muy importante y me alegra muchísimo por él porque yo sé que para Pablo interpretar al señor Vicente Fernández es lo más increíble que le puede pasar, estoy muy feliz por él, yo a Pablo lo quiero muchísimo”, dijo en entrevista para el programa ‘Sale el Sol’.

Posteriormente, la artista reveló que tuvo la fortuna de conocer al intérprete de “Estos Celos” en un evento hace algunos años. “¡Él divino!, y me abrazó, y me dijo ‘yo quería conocer a la Miss Universo de Venezuela, la más linda’ que no sé qué, y yo ‘¡ay, señor!, no me diga eso porque yo era la que lo quería conocer’, lindo, lindo señor, un señor muy cariñoso, en esa ocasión que lo conocí, después platicamos un ratito detrás del escenario y muy linda persona, y le mando mi más sentido pésame a Alejandro, lo sigo en las redes y lo he visto triste”.

Sin embargo, Alicia se mostró sorprendida al escuchar que la serie biográfica que realizará Pablo es la que no está autorizada por la familia Fernández.

“¡Ah, no!, no sé, bueno, todos son mis amigos, Jaime es mi amigo y Pablo también, entonces… harán un gran trabajo y se harán muchas historias del señor Vicente Fernández, ahora es que empieza, en 20 años, 30 años, otras generaciones van a ver películas de él, todo su legado, como el que dejó Pedro Infante, Jorge Negrete, él está en ese lugar, entonces van a venir muchos homenajes”, dijo al respecto.

Cabe destacar que, aunque Televisa y Univision no han dado nombres del elenco, cada vez es más fuerte el rumor de que Pablo Montero será el protagonista de la trama.