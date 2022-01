Ana Martín ha logrado tener gran aceptación entre los jóvenes gracias a su participación en las redes sociales con divertidos videos y fotografías, pero en esta ocasión, la reconocida actriz dio de qué hablar al confesar que siente una atracción especial por el cantautor Ed Sheeran.

La primera actriz concedió una entrevista para el programa Hoy, y al hablar de su vida personal reveló que se siente muy atraída por el famoso intérprete británico. “Ya tengo mi cantante predilecto, de los jóvenes, de su generación de ustedes… Ed Sheeran”.

Ana Martín explicó que el gusto que siente por Ed no solo se basa en su talento musical, pues también considera que es una persona atractiva. “Las dos cosas… mira que yo nunca pensé que me iba a gustar ya a estas alturas de mi vida alguien, pero su personalidad me encanta, es que me gustan mucho los rockeros, y él su pelo rojo, y la guitarra atrás, y como camina, y como habla”.

Tras esta confesión, la actriz aprovechó el momento para hacerle una petición a los fanáticos del intérprete de “Perfect”. “Quiero una camiseta y un judit (sic) de Ed Sheeran, si ustedes me lo pueden conseguir, porque yo he tratado por todos lados, hasta por las redes y no hay manera, todo está saturado, ¡me encantaría!”.

Cabe señalar que, pese a toda esta declaración de amor, Ana aseguró que en este momento no se ve uniendo su vida a la de un hombre, pues considera que esa época ya pasó. “No, no, no eso sí ya no, mira, yo a estas alturas de mi vida veo a un hombre desnudo y me da un infarto, no, ya no”, remató.