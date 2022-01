En reemplacado no se chamaqueó a nadie; Ángeles a MORENA

Querétaro, 13 Enero 2022.- El presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LX Legislatura del Estado de Querétaro, Luis Gerardo Ángeles Herrera, aseguró que “aquí no chamaqueamos a nadie”, al ser cuestionado sobre la aprobación del Presupuesto de Ingresos del Estado de Querétaro para este año, en el cual se incluyó la propuesta del Reemplacado 2022 en la entidad.

Al recordar que los diputados locales de Morena han argumentado que votaron a favor del presupuesto, pero que desconocían los términos del reemplacado, el legislador refirió que el dictamen fue entregado a las bancadas en tiempo y forma.

Asimismo, indicó que lleva al frente de la Comisión de Planeación y Presupuesto alrededor de siete años; y que ejecuta un proceso apegado a derecho para informar sobre los temas legislativos al resto de sus compañeros.

“Con toda claridad lo digo, mi voto lo hice de una manera consciente, sabiendo que es bueno para Querétaro. El que sepan o no es un tema que ellos deberán trabajar (…). Los demás, emitieron sus votos, ahí están. El presupuesto se entregó en tiempo y en forma, ya a cada quien le tocaba estudiar el tema. Aquí no chamaqueamos a nadie, cada quien era responsable de revisar su información”, sostuvo.

Asimismo, Ángeles Herrera defendió a cabalidad la determinación del gobierno del estado, al considerar que es una “gran medida”, aunque aseguró que entiende que no ha sido fácil para la sociedad, pero que es una decisión que se tenía que tomar.

“La respaldo totalmente. Estoy convencido de que era algo que se requería en Querétaro, y se toma con responsabilidad. No es una decisión fácil, mi respaldo es hacia el gobernador Mauricio Kuri. La seguridad es fundamental para todos; son decisiones difíciles, pero para eso estamos, para tomarlas (…). Sabemos que lo más fácil es no hacer nada, pero la gente no votó por nosotros para no hacer nada”, indicó.

Además, el diputado enfatizó que dicha información no fue “escondida” de la opinión pública; toda vez que está disponible para consulta en la Miscelánea Fiscal de Querétaro para este año.

Por último, Gerardo Ángeles celebró que el poder ejecutivo estatal haya implementado estrategias de apoyo a la población para minimizar el impacto a la economía familiar de con reemplacado, a través de descuentos y promociones para diversos sectores vulnerables.