El actor mexicano sigue levantando la voz en contra de las acusaciones que hizo la periodista Lydia Cacho sobre su persona, pues de acuerdo con sus investigaciones, Roberto Palazuelos estaría involucrado en actos ilícitos como desapariciones, lavado de dinero y despojo.

“Eso de que yo estoy involucrado en desaparición de personas, ¡por favor!, en Tulum, que además ahí nunca ha desaparecido nadie, y luego dice que despojo de tierras. Mis tierras las tengo yo 20 años antes de lo que ella dice, y puede checar cualquier carpeta de investigación, puede checar lo que sea, decirme dónde hay algo y señalarlo, el que nada debe nada teme”, expresó el artista en entrevista para el programa Despierta América.

De la misma manera, Palazuelos detalló el motivo por el que procederá legalmente contra Cacho. “No se vale, porque cuando tú difamas, dices ‘este es un tonto, este es aquello, este no es eficiente’, eso es la difamación, pero cuando tú dices ‘este mató, este violó, este robó’, ya es la imputación de un delito, que está tipificado en el código penal, entonces eso ya se llama calumnia, cuando imputas un delito a alguien que no cometió”.

Posteriormente, el actor señaló: “Ahorita lo que estamos haciendo es recaudando todo, porque lo primero que hice fue ir a leer su investigación que hizo hace 6 o 7 años, la fui a leer y no me menciona, no me menciona en lo más mínimo, entonces se me hace muy raro que ahora me quiera sacar a mi en esa investigación, como cuando la escribió originalmente no me menciona, entonces es ridículo”.

Por último, Roberto desestimó estas acusaciones manifestando que todo tiene que ver con su incursión en la política mexicana. “Yo creo que más bien ahorita como estoy ya levantando la mano para buscar la gubernatura de Quintana Roo, pues ahora ya le pagaron un dinero o trae ahí algún negocio turbio, para tratar de desprestigiarme, pero también no me preocupa porque esta persona, es una persona que tiene muy mala reputación”.