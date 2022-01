La actriz y conductora respondió a las críticas que recibió en redes sociales por supuestamente tener trato preferencial durante la aplicación de la tercera dosis de la vacuna anticovid.

A casi 15 días de acudir al módulo de inmunización, Maribel Guardia negó tajantemente que su condición de artista le trajera beneficios al momento de vacunarse, por lo que al escuchar las preguntas al respecto inmediatamente dijo:

“¡No!, ¡qué va!, yo tuve que hacer una cita para ir a vacunarme, como todo el mundo, hice fila como todo el mundo, la gente se imagina que los artistas tenemos todo servido, pero los artistas trabajamos muchísimo, nos cuesta mucho tener lo que tenemos, muchos trabajan toda su vida y no tienen dinero, y hay que hacer citas”.

De la misma manera, la también cantante aseguró en entrevista para el programa Venga la Alegría que es una mujer pro-vacuna, por lo que cada vez que lo necesite acudirá a recibir este tratamiento médico.

“Yo fui porque, aunque no me hubiera tocado me la hubiera puesto porque ya digamos en Israel están poniendo cuatro vacunas, entonces yo la verdad prefiero andar muy al día, y en cuanto pueda me pongo la cuarta”.

Finalmente, Maribel Guardia no dio importancia a los señalamientos en su contra y únicamente recalcó: “Creo en la vacuna, yo creo que las vacunas se inventaron y han cambiado la historia de la humanidad, y en este momento es necesarísimo ponérsela”.