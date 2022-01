A pesar de que el pasado mes de septiembre don Eric del Castillo todavía se mostraba ilusionado con la idea de que su hija Kate tuviera un hijo, tal parece que la más reciente visita de la actriz a México cambió las cosas.

El actor compartió hace meses que había regañado a la protagonista de “La Reina del Sur” porque piensa que se esfuerza mucho en su trabajo y dejó de lado su vida personal.

Sin embargo, en esta ocasión don Eric se mostró más reservado al hablar de la posible maternidad de su hija y al escuchar sobre la idea de que Kate lo vuelva abuelo, únicamente dijo: “Ya es tarde, ¿no?….”.

Debido a que la prensa no paraba de mencionarle los distintos métodos a los que la actriz podría recurrir para ser madre, el artista agregó: “No sé, a lo mejor, pero no creo, ella no es de niños, su perrita ahí la que ya está viejita y está preocupada porque no la veía en un año”.

No obstante, Del Castillo externó su deseo de volver a cargar a un nieto. “Claro, claro, pues ¿cómo no?, nada más tengo, de mi hijo tengo 2 y de Verónica tengo 1”.

Por último, ante la idea de que la artista de 49 años pudiera adoptar, Eric del Castillo únicamente contestó: “No sé hija, no sé… bueno yo no”.