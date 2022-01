Redacción deportes, 5 ene (EFE).- El australiano Daniel Sanders (Gas Gas) contó con dos buenas noticias en la cuarta etapa del Dakar disputada este miércoles entre Al Qaisumah y Riad tras ver como le quitaban una penalización de diez segundos que arrastraba desde hace dos días, que le hace colocarse cuarto en la general de motos a 7’7″ del líder, el británico Sam Sunderland (Gas Gas), y al lograr no caerse tras romper la torre de navegación.

“En un salto de una duna, he dañado la pantalla de la torre de navegación. He tenido la suerte de no caerme y de llegar al siguiente avituallamiento sin perder demasiado tiempo y, más importante aún, he logrado completar la etapa más larga del rally”, desveló al llegar al campamento.

“No ha sido fácil la navegación al principio, pero he podido remontar hasta el grupo de cabeza. En un momento dado, me he equivocado con la navegación y me he topado con Skyler Howes sin saber por dónde habían pasado los demás”, comentó.