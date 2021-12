Querétaro, 30 Diciembre 2021.- El vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad en Querétaro, señaló que se necesita sustituir el número de automóviles en las calles con un transporte colectivo que sea competitivo con el automóvil.

La medida fomentaría que los usuarios utilicen el transporte colectivo, por lo que se espera que los tiempos de traslado mejoren y sean menores a cuando utilizan sus vehículos particulares.

Además, agregó que en el estado de Querétaro la distancia de los traslados en transporte colectivo son de 6 kilómetros, razón por la cual dijo que pueden ser competitivos frente a la congestión automovilística.

“Una de las mejores respuestas y más democrática es que ahí donde pase el transporte colectivo haya un carril confinado. Vuelve a ser lo mismo, en una democracia el interés general prevalece al particular” dijo

Por ello, señaló que las unidades de transporte colectivo que trasladan a más de 30 y 40 personas no deberían de ir detenidas en la congestión vial que se genera en su mayoría por el automóvil particular.

“La pandemia demostró que no hacen falta obras viales, si no menos autos circulando en las calles. Cuando estábamos en el confinamiento, las vialidades estaban prácticamente vacías. No había tráfico, no había tanta contaminación”, concluyó.