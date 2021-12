Artesanos de Amealco niegan injerencia de Jerónimo Sánchez en protestas

Querétaro, 30 Diciembre 2021.- Grupos de artesanos y comerciantes indígenas del municipio de Amealco, descartaron que el maestro rural y activista social, Jerónimo Sánchez Sáenz, tenga algún tipo de influencia en su movimiento de protesta por su derecho a trabajar.

Situación que en su momento fue denunciada por locatarios del Centro Histórico de la Capital del Estado.

La representante de los comerciantes, Adela Martín Domingo, aseguró que no han tenido contacto con el activista durante los últimos meses, debido a que él se ha dedicado a sus labores como maestro rural en comunidades del semidesierto de Querétaro, por lo que no se ha presentado en la capital.

“Ellos no están en nuestro movimiento, si llegan a estar aquí solamente es apoyándonos, él no interviene, nos viene a apoyar es por convicción personal y nada más y si no nos creen los invito a mi comunidad, para que conozcan la historia de él y de cómo ha apoyado allá, lo que no hace el gobierno lo hace él”, asentó.

Del mismo modo, locatarios del Centro Histórico señalaron al también activista, Rogelio Orozco, de estar organizando a los movimientos sociales de artesanos, especialmente antes y durante del proceso electoral de 2021, para dar una mala imagen de las administraciones municipales.

Cabe recordar que tanto Rogelio Orozco como Jerónimo Sánchez fueron detenidos en junio de este año bajo el supuesto delito de alterar el orden público, lo que terminó en el levantamiento de otros 3 artesanos que posteriormente fueron liberados, aunque denunciaron que los arrestos se dieron sin orden.

Martín Domingo reconoció que los artesanos forman parte del Frente Estatal de Lucha, asociación civil que agrupa a distintos movimientos sociales de distintos tipos y sectores, la cual si ha sido relacionada con los activistas y que incluso cuenta con presencia en distintas marchas y manifestaciones.

“Ellos nos han ayudado hasta a la promoción, formamos parte del Frente Estatal de Lucha, en dónde tenemos distintas ramas, pero en nuestras decisiones únicamente entra el consejo indígena de Amealco, nosotros nos arreglamos y sabemos nuestro asunto”, apuntó.