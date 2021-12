El conductor Raúl Araiza reveló que entre sus planes del próximo año está el hacer un proyecto en el que relatará los grandes pasajes de su vida, entre ellos los excesos.

A pesar de gozar con gran fama como presentador del programa ‘Hoy’ y ‘Miembros al Aire’, “El Negro” Araiza desea diversificarse y debutar en otras facetas.

Durante la entrevista que brindó al programa “De primera mano”, el hijo de la primera actriz Norma Herrera contó:

“Yo tengo ya hace tiempo ganas de hacer un monólogo, ahora se le llama stand up, pero el monólogo armado y proyectado como tal, me gustaría que me dirigiera el maestro Garcini, lo hablé con él, que es un maestrazo, y es un poco, no tanto de mi vida, que puede ser aburrido, pero sí todos los procesos que he vivido desde padre, te casas, soltero, te divorcias, encuentras el amor, todo, los excesos, sales, entras, puede ser de humor muy negro y eso es algo que me gustaría hacer”.

Sin embargo, este no sería el único proyecto diferente que Raúl piensa realizar en el 2022, pues también planea llevar a la pantalla chica una serie en la que participarían tanto Norma Herrera como Armando Araiza.

“Voy a hacer una serie nuestra, con mi mamá y mi hermano, se llama “El doble”, hicimos el piloto, ¡quedó increíble!, (estarían) varios actores amigos, y es una historia que mi papá me dio hace años, pero que la fuimos armando, cristalizando, se escribió, se hizo el piloto para la barra de comedia, y lo vamos a hacer en febrero nuevamente, el piloto, para arreglarle cosas, pero es mi mamá, Armando, o sea, mi mamá y sus dos hijos, y además muchos amigos actores, no hay comediantes, es una tragicomedia”, dijo al respecto.

A pesar de ser uno de los conductores estrella del matutino de Televisa, Raúl Araiza desea seguir explorando nuevas aventuras dentro del medio artístico, por lo que se espera que el próximo año dé grandes sorpresas en este sentido.