Laura Zapata se colocó en medio de la polémica durante la presentación de su segundo libro de poemas titulado “Pensamiento ventana”, pues luego de manifestar que todo el texto forma parte de sus vivencias, la artista impactó al leer la composición de nombre “Mi niña interior”, que trata de una menor que sufrió abuso sexual a manos de un familiar.

Durante su encuentro con la prensa, la reconocida villana de las telenovelas no quiso profundizar en el tema, por lo que únicamente respondió: “Está lleno de vivencias, de experiencias, de lecturas, de la vida. Es algo que tengo dentro, estoy compartiendo mi vida, y mis cosas. Estoy por encima del bien y del mal… no quisiera que el tema de mi libro se convierta ‘en que se la violó no sé quién’, ‘le tocó no sé qué’, ¡por favor se los pido!”.

Por otra parte, otro de los poemas que contiene la obra literaria se titula “Hermana, hermana mía”, que de acuerdo con la artista solo podría dedicárselo a Thalía en este momento.

“Era cuando tenía (buena relación con mis hermanas) … pero se lo puedo dedicar a mi hermanita Thalía. Desde el problema de mi abuela tenemos un año muy (cercanas). Ya lo tiene (el libro), y le encanta. Me dijo ‘hermanita ¡qué padre que ya lo hiciste!’, porque se lo leí toda una tarde-noche”.

Finalmente, Laura Zapata confesó que ya se prepara para celebrar el cumpleaños número 104 de su abuela doña Eva Mange, quien según sus declaraciones le ha pedido para la ocasión un pastel con flores amarillas; sin embargo, no sabe si Thalía pueda estar presente en el festejo.