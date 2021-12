Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se llevaron una gran preocupación al enterarse que su hija Ale Capetillo, radicada en España, se encontraba con temperatura de más de 39° y cada vez se sentía peor.

A través de sus historias de Instagram, la joven reveló que estaba hospitalizada debido a que presentaba síntomas parecidos a la Covid-19.

“Fue de la nada, no sé qué me pasó, pero escaló súper rápido. Empecé a sentir frío en los huesos de los pies hasta la espalda, empecé a sentir frío congelado. Me empezó a doler el hueso y dije: ‘algo está pasando’”, contó la joven.

Ale confesó que pensó que su malestar era por hambre, por lo que decidió cenar, pero sus síntomas aumentaron en lugar de disminuir. “Me dolía moverme del frío que empecé a sentir. Llegué a mi casa y me di cuenta que no era normal, me chequé la temperatura y dije: ‘esto es fiebre’. Dicho y hecho, estaba en 39° C”, agregó.

Este hecho hizo que inmediatamente se comunicara con sus famosos padres. “Me dijeron: ‘Te vas ahorita al hospital’. Yo no quería, le tengo pavor a los doctores y a los hospitales y más estando lejos de mi familia. Pero mis papás me dijeron que me fuera, Obviamente, la primera duda era si tenía Covid. Me hicieron la prueba y hasta ahorita soy negativa”, relató en la red.

Afortunadamente la joven influencer solo fue diagnosticada con una fuerte gripe, por lo que seguirá cuidándose en casa para recuperar su salud.

Ale Capetillo Gaytán decidió mudarse a España luego de que una amiga le ayudará a postularse en diversas vacantes del país europeo, debido a que su sueño era salir de México y conocer el mundo.