Ciudad de México.- Luego de que la Cámara de Diputados avanzó en el proceso legislativo para fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres, la senadoras de Morena, Martha Lucia Micher Camarena y Ana Lilia Rivera Rivera, propusieron, a través de una “fe de erratas”, impedir que la federación entregue presupuesto público a los 56 centros que atienden a mujeres víctimas de violencia.

Este 15 de diciembre, en la última sesión del periodo ordinario del Senado, las legisladoras presentaron una “fe de erratas” con la finalidad de suprimir dos párrafos de la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de presupuesto para Centros de Justicia para las Mujeres, aprobada el 11 de noviembre de 2021 en la Cámara alta y enviada a San Lázaro para su ratificación.

La presentación de esta figura, que se usa para subsanar errores de impresión, se dio dos días después de que la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados aprobó la reforma enviada por el Senado, lo que significa que el siguiente año será votada en el pleno. Sin embargo, en el debate de este miércoles senadoras y senadores de oposición acusaron la ilegalidad del cambio ya que no se trataba de subsanar un error tipográfico sino de un cambio de fondo.

Legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, también llamaron la atención a la Mesa Directiva, encabezada por la también morenista Olga Sánchez Cordero, quien dejó pasar este trámite como un asunto a tratar en el pleno sin consultar a las bancadas; incluso el líder morenista, Ricardo Monreal, intervino para reconocer que “la fe de erratas no es el procedimiento correcto” para un cambio de esta naturaleza.

Después de escuchar las posiciones en contra, la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, retiró el asunto del orden del día porque afirmó que la Mesa Directiva era consciente de que esta figura no es una previsión contemplada en las normas que rigen las actividades del Congreso.

En el país existen 56 centros, espacios que concentran en uno sólo, servicios de atención médica, psicológica y jurídica para víctimas de violencia, los cuales en promedio atienden 600 mujeres en un día. Apenas el 8 de diciembre, en el encuentro anual de estos centros, la comisionada Fabiola Alanís Sámano aseguró que en tres años el Gobierno federal duplicó los recursos para estos espacios, con 302 millones de pesos.

Este año la Cámara de Diputados aprobó entregar 310.5 millones de pesos para el “Programa Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, el cual distribuye los recursos para cumplir con las Alertas de Violencia de Género, acciones para la igualdad y para construir y equipar Centros de Justicia para las Mujeres.

Sí dar recursos, pero no de la Federación

Al hablar en tribuna, la senadora y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Micher Camarena, expuso que este cambio se propuso porque recibió una opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien argumentó que la reforma implica un impacto presupuestal diferencial entre la Federación y los estados porque los gobiernos estatales se quedan sin responsabilidades presupuestales con los Centros de Justicia.

A decir de la senadora, la propuesta de “corrección” era para reconocer las atribuciones y obligaciones de las entidades federativas en la asignación de recursos presupuestales para los Centros de Justicia, aunque esta previsión ya está en la reforma que se aprobó en el Senado y está en análisis en San Lázaro.

En noviembre pasado, cuando la Cámara alta analizó esta reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el PRD pidió que se agregara la obligación de la federación de dar recursos a estos centros, tema que no estaba en el dictamen elaborado por la comisión que encabeza Micher Camarena.

Con esta reserva se logró que el artículo 59 nonies de la reforma establezca: “Para el funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres se contará con los recursos que asigne el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos Presupuestos de Egresos, así como los ingresos derivados de convenios que celebren con el Gobierno Federal y otras dependencias públicas o privadas, y los que obtengan por cualquier otro medio legal, provenientes de personas físicas o morales, que tengan interés en apoyar en la realización de sus actividades”.

Este miércoles, la propuesta de Micher Camarena era cambiar la redacción y eliminar la frase “se contará con los recursos que asigne el Gobierno Federal” y eliminar el párrafo que dice “en el presupuesto de Egresos de la Federación quedará garantizada la suficiencia presupuestaria para el funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres. La cantidad Presupuestos Federación y Federativas nunca podrá ser menor a la otorgada en presupuestos anteriores”.

La senadora argumentó que las entidades federativas deben asignar recursos a estos centros, por ello su intención era que la Cámara de Diputados no obligue a la federación a entregar presupuesto público. Además, advirtió que este cambio, por medio de una fe de erratas, fue avalada por el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, quien en noviembre pidió que se reconociera en la ley la obligación presupuestal de la Federación.

Burla a la ley, acusaron senadores

Al respecto el senador del PAN, Damián Zepeda, acusó a Micher Camarena de querer burlar la ley y hacer una reforma fast track. “O sea, no estás diciendo: es que me equivoqué en esta palabra, este acento, la imprimieron mal, no. Estás diciendo, es que Hacienda no quiere que haya presupuesto para esto, entonces lo vamos a quitar”.

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis David Ortiz Salinas, se sumó a las críticas por este intento de reformar la ley y recordó que el Gobierno federal actualmente está obligado a destinar fondos para los centros, por medio de la Secretaría del Ejecutivo el Sistema Nacional de Seguridad pública y de la Comisión Nacional para erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que depende de la Secretaría de Gobernación.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, señaló que se han presentado otras “fe de erratas” que fueron rechazadas por no ser parte del proceso legislativo y aseguró que aunque los estados están realmente rebasados, Morena debería preguntar a sus gobernadores si realmente tienen los recursos suficientes para estos Centros de Justicia.

“Creo que es una buena idea, pero sin la participación del gobierno federal esos centros de justicia no van a poder ser y tener el éxito que habíamos pensado”, agregó la legisladora.

El senador José Alfredo Botello Montes, del PAN, y Claudia Edith Anaya Mota y Verónica Martínez García, del PRI, se sumaron a los argumentos para señalar una maniobra que calificaron de ilegal.

Finalmente Ricardo Monreal cerró la discusión pidiendo retirar este tema del orden del día. “Senadora presidenta, a nombre de la mayoría, en razón de la explicación y pidiéndole una disculpa sentida a Malú, porque ella intentó hacer de buena fe que esta ley prospere, pero jurídicamente tienen razón”, dijo.