El sacerdote que ofició la misa en el funeral de don Vicente Fernández el pasado lunes 13 de diciembre, desmintió los rumores con respecto a que el cantante murió en una fecha diferente a la que informaron los familiares del artista por medio de las redes sociales.

En entrevista para el programa Ventaneando, el padre Óscar Sánchez Barba contó detalles de los últimos momentos de vida del intérprete de “El último beso”.

“Me llamó Gerardo (Fernández) desde el sábado 11, yo estaba en misa de 7 y oía que alguien me llamaba, pero pues no puedo contestar en la misa, y era él, me decía ‘que si puedes venir a darle la unción de los enfermos’, pero ya me lo dijo ya quebrado, llorando, le dije ‘sí, ¿cómo no?, inmediatamente voy’ y fui”.

Y dejando en claro la hora en que don Vicente partió de este mundo, Sánchez Barba subrayó: “Estaba toda la familia ahí reunida, y pues ahí le rezamos y le puse los santos óleos, yo se los puse, cuando llegó al hospital, el día que llegó, y cuando se fue, o sea, ocho horas antes o nueve, algo así, de que lo llamaran, porque fue el día 12, que fue muy significativo pues también para él, porque él era muy Guadalupano. Son momentos, pues difíciles, estaban los nietos y le decían ‘ahora vas a cantar en el cielo, a Dios’, son momentos fuertes, que tuve el privilegio de estar ahí, porque ellos me llamaron”.

De la misma manera, el sacerdote confesó que el Charro de Huentitán estuvo consciente en los últimos momentos de su vida. “Yo creo que estaba consciente, porque le hablaban al oído, y hacía señas de que entendía, por ejemplo, le decía Cuquita ‘vamos a casa’ y él decía con la boca, parecía que decía ‘casa, vámonos a casa, te amo’, un momento muy fuerte, muy emotivo, de un cariño, de una grande unión entre todos, pues ahí todos, uno por uno fueron desfilando abrazándolo, besándolo”.

Por último, el padre aseguró que por prudencia no visitaba al cantante en el hospital, y que solo tenía comunicación con Gerardo Fernández, pero no le hacía preguntas sobre su padre, solo le daba los mejores ánimos y deseos de pronta recuperación para el artista.