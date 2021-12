Ben Affleck se sinceró sobre la relación que mantiene actualmente con Jennifer Lopez y los motivos que lo llevaron a separarse de su exesposa Jennifer Garner.

El artista de 49 años confesó que durante su matrimonio con Garner ingería alcohol para soportar su relación. Además de revelar que antes iniciar su noviazgo con JLo sintió inseguridades por el daño que le haría a sus hijos.

“Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado… Yo estaba como… No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?, y lo que hice fue [me] bebí una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”, dijo Affleck durante una entrevista en Howard Stern Show.

De la misma manera, confesó que “probablemente seguiría bebiendo” si todavía estuviera casado con Garner, de quien se separó en 2015.

“Teníamos un matrimonio que no funcionaba. Lo intentamos porque teníamos hijos. No queríamos que fuera el modelo de matrimonio para los niños. Hicimos lo mejor”, agregó.

Pese a estas dificultades, Ben dijo que él y Garner terminaron “amigablemente” su matrimonio. “Sabía que era una buena madre y esperaba que supiera que yo era un buen padre. Tenía que estar sobrio –también lo sabía– y lo reconocí. Es alguien a quien quiero y respeto, pero con quien no debía seguir casado”, aseveró.

Por otra parte, al hablar de la ‘Diva del Bronx”, el también productor explicó que por ser una figura pública los resultados negativos al iniciar un nuevo romance, tras su matrimonio, podrían ser catastróficos para hijos: Violet, 16, Seraphina, 12 y Samuel, 9.

“Mi vida les afecta. Su mamá y yo somos celebridades. Eso es difícil. Es una cruz que llevar. Seguro que se me pasó por la cabeza. Mi responsabilidad para con mis hijos es la más alta responsabilidad. No quiero hacer nada que sea doloroso o destructivo para ellos, si puedo evitarlo”, concluyó.

Cabe agregar que desde que oficializaron su relación el pasado mes de abril, Ben y Jennifer se han convertido en la pareja del momento en Hollywood, por lo que las palabras del actor no pueden estar más cercanas a la realidad que vivirían sus hijos ante tal amorío.