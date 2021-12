Cristian Castro regresó a México para realizar una presentación en Monterrey, luego de varios meses de ausencia en el país azteca por la pandemia de coronavirus.

Tras cumplir 47 años de vida y confesar que todavía se siente joven, el intérprete reveló el regaló que le hizo su famosa madre, Verónica Castro, en esta fecha tan especial.

“Mi mamá me regaló mi iPhone, mira… mi mamá se super luce, gracias a mi jefa, y la verdad que el año pasado me regaló mi PlayStation, el 5”, dijo feliz el artista a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.

De la misma manera, Cristian contó que su hija menor, Rafaela Castro, tuvo un gran detalle con él en ese importante día. “Ella me regaló una canción, estoy super regaladísimo, me dio una canción preciosa, una composición, todos los años le pido una canción nueva”.

Y al escuchar las interrogantes sobre sus hijos mayores, Castro explicó: “(Están) bien, gracias a Dios, Mikhail ya cumplió 14 y Simone ya tiene 16, así que por ahí la vi…”.

Mientras los reporteros le preguntaban si ya es suegro, el hijo de Vero Castro reveló: “La que tiene novio resulta que es Rafaela… y se llama Matías… pues ¿qué está sucediendo en este mundo?, ya no lo dejan a uno…”.

Pero al escuchar que su madre ha manifestado su descontento con Valeria Liberman, madre de sus hijos mayores, por no dejarle ver a sus nietos, Cristian comentó: “Bueno, claro, esa es la frustración un poquito de la familia, sobre todo de mi madre, que quiere ver a sus nietos, y bueno, pues ni hablar, es que es muy independiente mi mamá y la verdad que es difícil, tiene que viajar, verlos, y no le gusta salir de México a mi mamá porque dice que no la hace con la comida de afuera, solo le gusta la comida mexicana”.

Por otra parte, el cantante dijo ser uno de los más interesados en que su madre vuelva a los foros de televisión. “Todos los días pico piedra con mi mamá, con Vero, para que vuelva a la televisión, yo soy el que más me peleo con ella acerca de que vuelva a la televisión, todos los días estoy ‘oye, mamá, vuelve’, (me dice) ‘ya déjame tranquila’ y no sé qué”.

De la misma manera, el también hijo del “Loco” Valdés alabó el nuevo look de Vero. “¡Claro!, ahorita está en su etapa que se quiere ver más adultita, y que bueno que se ve muy guapa, y si ella quiere esa etapa, ¡está padre!, los actores son así, empiezan a cambiar”.

Confesando estar solo en el terreno sentimental, Castro no descartó la posibilidad de volver a enamorarse. “Ya estoy perdiendo pegue… ojalá que sí, ojalá que se junte más muchedumbre de chavas y poder tener una novia ya, este año le pido a Dios eso, ojalá que ya toque a mi puerta el amor, que ya me toque algo super padre, pero estamos muy distraídos con estos dos proyectos que les tengo, de Cristian Castro y el de mi grupo”.

Y antes de despedirse de los reporteros, el intérprete confesó algunos de sus sueños en el terreno profesional. “Me encantaría tener mi serie, ojalá que se pueda tener mi serie, me gustaría ser conductor, porque mis padres son conductores, entonces me gustaría tener mi programa en Televisa o en la cadena que se pueda, me encantaría ser conductor la verdad”.