Querétaro, 9 Dic 2021.- El Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios en el Estado de Querétaro (CEPIQ) presentó los resultados de la convocatoria a proveedores de pólizas jurídicas de vivienda, con el fin de evidenciar a las empresas patitas que operan en la entidad.

El dirigente del organismo, Arturo Hernández Serrano, informó que solamente ocho de las cerca de 50 empresas que se estiman ofrecen estos servicios, se acercaron para participar; por lo que señaló que es necesario levantar denuncias en caso de ser víctimas de algún fraude.

“Son las empresas que se investigaron y que va a el Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios en el Estado de Querétaro va a avalar como empresas que están legalmente establecidas; que cumplen con los requisitos mínimos legales jurídicos y que además se adhieren a un reglamento y a un código de ética establecido y creado por ellos mismos y por CEPIQ”, sostuvo.

Por su parte, la vicepresidenta de CEPIQ, Mara Morales, señaló que las principales incidencias que se presentan en la contratación de estas pólizas jurídicas, mismas que permiten “asegurar” al arrendador frente a la falta de pago del arrendatario; y para dar certeza jurídica a ambas partes.

Entre estas, al momento de que el arrendatario no paga, hizo mejoras sin avisar, o el inmueble se entrega en malas condiciones, las pólizas no resuelven los conflictos, no responde o tarda mucho en resolverlos; y la póliza no llega a pagar las rentas vencidas.

Mientras que los arrendatarios reportan que los arrendadores no contestan, no atienden los desperfectos en los inmuebles en tiempo y forma; o el arrendador no quiere devolver el depósito.

En todos los casos, apuntó Mara Morales, el Centro de Mediación de CEPIQ estará atendiendo las inconformidades que se generen en las ocho empresas certificadas por este organismo:

“La lista tiene la intención de proporcionar información de proveedores de servicios que se alineen a prácticas jurídicas apegadas a la ley, pero esto no significa que el estar en la lista están comprando algún boleto de impunidad o alguna situación irregular. Estarán expuestos al Centro de Mediación del propio CEPIQ”, sostuvo.

Finalmente, Hernández Serrano señaló que se estima que las pólizas llegan a costar hasta el 35 por ciento del valor de la renta o inmueble; mientras que la mayoría, un 65 por ciento, se basa en un tabulador del monto de la renta.